Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в январе

Публикуем поименный список погибших в январе 2020 года защитников Украины.

Известно о смерти в бою 11 воинов. Информация о некоторых неполная. Самому младшему из погибших было 22 года, самым старшим - 47.

Самой острой ситуация была 18 января - тогда Украина потеряла 1 бойца и 10 получили ранения.

За месяц ранения и боевые травмы получили 32 защитников Украины.

2-3, 7, 11-13, 17, 21, 27, 29-31 января обошлось без раненых, по данным штаба операции Объединенных сил.

Российские оккупационные войска нарушали режим тишины 230 раз.

5 января

Сергей ДИЧЕК

лет: 47

родом: жил в райцентре Волочиск Хмельницкой области

остались: мать, жена и двое сыновей

Автомобиль, в котором ехал военный, взорвался на мине возле хутора Вольный на Луганщине. Еще один военный был ранен. Был бойцом 130-го отдельного разведывательного батальона. На войне воевал с 2014 года.

Сергей РАЦУН

лет: 43

родом: из села Москвитяновка Полонского района Хмельницкой области, жил в Славуте

остались: мать, трое братьев, жена, дочь и пасынок

Погиб от пули снайпера оккупантов. Механик-водитель 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". В начале 2014 года Сергей Рацун мобилизовался в ряды 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Воевал в Дебальцево. В мае 2016-го присоединился к 93-й бригады, участвовал в боях в Крымском, Новотроицком, вблизи Авдеевки Донецкой области.

9 января

Николай ДОВЖЕНКО

лет: 23

родом: из деревни Цибулевка Великомихайловского района Одесской области

остались: отец, сестра, брат, гражданская жена и 5-месячная дочь

Получил тяжелое ранение пулей калибра 5,45 мм вблизи Красногоровки Донецкой области. Потерял много крови, умер через несколько часов в больнице. Служил старшим стрелком в 28-й отдельной механизированной бригаде им. Рыцарей Зимнего Похода. На военную службу по контракту вступил 26 мая 2017 года.

15 января

Алексей КУЧКИН (ВАСИЛЕВСКИЙ)

лет: 24

родом: из села Первухинка Богодуховского района Харьковской области. Жил в Каменском Днепропетровской области

остались: мать, брат, жена и ее сын

Получил пулевое ранение лица вследствие выстрела снайпера оккупантов в промзоне Авдеевки Донецкой области. Старший солдат, старший стрелок механизированного отделения мехбатальйону 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Алексей Кучкин погиб через месяц после своей свадьбы. В декабре 2019 года, во время отпуска, он женился на своей возлюбленной, с которой вместе воспитывал ее маленького сына от первого брака. Взяв фамилию жены, 24-летний боец ​​стал Василевским. В мае 2016 подписал контракт на службу в ВСУ. Сначала служил в 133-м отдельном батальоне охраны и обслуживания ОК "Восток", а в 2019-м перевелся в 92 отдельной механизированной бригады.

16 января

Игорь "Хима" ХИМИЧУК

лет: 29

родом: погиб от пули снайпера боевиков вблизи Новозвановка Попаснянского района Луганской области

остались: мать, две сестры, жена и малолетний сын

Служил в должности водителя отделения обеспечения Чудновского РВК. Оттуда был командирован в 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных запорожцев, на передовую. С начала 2015 года и до конца 2016 года проходил службу в батальоне оперативного назначения Гацгвардии имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого. Затем подписал контракт с ВСУ.

18 января

Валерий "Морячок" ЗАКУСИЛО

лет: 32

родом: жил в селе Гуничи Овручского района Житомирской, затем - в Белой Церкви на Киевщине

остались: родители, жена и две дочери

Погиб от пулевого ранения в голову в Попаснянском районе Луганской области. Старший солдат 72-й бригады им. Черных запорожцев. Срочную службу отслужил в морской пехоте. В Вооруженных силах служил по контракту.

19 января

Александр "Кэп", "Погранец" СЛОБОДАНЮК

лет 47

родом: из Первомайска Николаевской области

остались: родители, сестра, двое детей и двое внуков

Погиб от пули снайпера кафиров близ хутора Свободный Луганской области. 7 января он праздновал день рождения. Младший сержант, командир мотопехотного взвода в 72-й бригаде. В течение 22 лет служил в Вооруженных силах. На фронте воевал с начала войны. Сначала служил в пограничных войсках, в 2015-2016 годах - в 80-й десантно-штурмовой бригаде. Впоследствии подписал контракт с 72-ю.

20 января

Василий МУХА

лет: 31

родом: из села Пески-Радьковские Боровского района Харьковской области

остался: отец

Погиб от ранений, полученных в районе поселка Опытное Ясиноватского района Донецкой области. Одна из трех шаров была снайперской и стала смертельной. Командир отделения 37-го батальона "Запорожье" 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады. 2014-го работал строителем на севере России. С началом войны вернулся в Украину и пошел добровольцем в военкомат. По мобилизации служил в 92-й ОМБр. Дважды продлевал контракт. Последний подписал 19 января 2019, до его завершения оставалось 10 дней.

22 января

Николай "Красный" СОРОЧУК

лет: 22

родом: из села Черныж Маневицкого района Волынской области

остались: мать и сестра

Погиб при обстреле позиций из стрелкового оружия в районе Водяного Волновахского района Донецкой области. Старший солдат, военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Первый контракт на службу подписал 22 декабря 2015, трехлетний. Принимал участие в боевых действиях вблизи Попасной, Новозвановка, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкого. Во второй раз в пол года заключил контракт 16 декабря 2019-го.

26 января

Евгений ЩУРЕНКО

лет: 41

родом: из селе Лески Килийского района Одесской области, жил в городе Килия

остались: мать, брат, сестра, жена и взрослый сын

Погиб от обломочного ранения головы вблизи Красногоровка Донецкой области. 27 января ему исполнилось бы 42 года. Солдат, старший механик-водитель в 28-й отдельной механизированной бригаде им. Рыцарей Зимнего Похода. Военную службу по контракту начал 22 августа 2019.

Антон "Капкан" ХОБА

лет: 27

родом: из Шостки Сумской области

остались: родители и брат

Подорвался на "мине-ловушке", так называемой "Монце" близ поселка Северное Донецкой области. Первый контракт на военную службу подписал 31 июля 2014. Присоединился в ряды 91-го отдельного полка оперативного обеспечения, сначала на должность сапера, впоследствии стал командиром инженерно-саперного отделения. В том же году с группой добровольцев из полка выезжал на защиту Донецкого аэропорта. В 2016-2017 годах выполнял боевые задачи на Светлодарск дуге в составе 53-й отдельной механизированной бригады. Вернулся на контрактную службу в мае 2018-го.

За 2019 на российско-украинской войне погибли 110 военных: 107 мужчин и 3 женщины.