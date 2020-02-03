Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в январе

 
Ексклюзивы
1/5
Как уменьшить платежки за газ
Как уменьшить платежки за газ
Просмотров: 324
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
Просмотров: 675
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 4491
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1116
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5481
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 1305
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 2664
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1575
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1611
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 765
Фото
Все фото
4
5
3
4
12
Украинский судья уехала в Россию. Будет представлять ДНР
Украинский судья уехала в Россию. Будет представлять ДНР
Госсекретарь США посетил раненых военных в киевском госпитале
Госсекретарь США посетил раненых военных в киевском госпитале
Оккупанты устроили опасное минное поле
Оккупанты устроили опасное минное поле
Боевик &quot;Соболь&quot; поехал на Россию &quot;грузом 200&quot;
Боевик "Соболь" поехал на Россию "грузом 200"
Бригада тактической авиации упражнялась на истребителях МиГ-29 - фото
Бригада тактической авиации упражнялась на истребителях МиГ-29 - фото
Видео
Все видео
Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в январе
Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в январе
"Липкая глина плюхкает под ногами": показали свежее видео фронтовых будней
"Липкая глина плюхкает под ногами": показали свежее видео фронтовых будней
Артиллеристы учились уничтожать вражеский десант
Артиллеристы учились уничтожать вражеский десант
Реалии "русского мира": как выглядит Донецкий железнодорожный вокзал
Реалии "русского мира": как выглядит Донецкий железнодорожный вокзал
Помпео почтил память погибших на Донбассе
Помпео почтил память погибших на Донбассе
Интервью
1/5
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 504
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 405
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3195
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 765
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1431
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 1323
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
вторник, 04 февраля 2020 10:39

Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в январе
12

1 Комментировать
 

Публикуем поименный список погибших в январе 2020 года защитников Украины.

Известно о смерти в бою 11 воинов. Информация о некоторых неполная. Самому младшему из погибших было 22 года, самым старшим - 47.

Самой острой ситуация была 18 января - тогда Украина потеряла 1 бойца и 10 получили ранения.

За месяц ранения и боевые травмы получили 32 защитников Украины.

2-3, 7, 11-13, 17, 21, 27, 29-31 января обошлось без раненых, по данным штаба операции Объединенных сил.

Российские оккупационные войска нарушали режим тишины 230 раз.

5 января

Сергей ДИЧЕК

лет: 47

родом: жил в райцентре Волочиск Хмельницкой области

остались: мать, жена и двое сыновей

Автомобиль, в котором ехал военный, взорвался на мине возле хутора Вольный на Луганщине. Еще один военный был ранен. Был бойцом 130-го отдельного разведывательного батальона. На войне воевал с 2014 года.

Сергей РАЦУН

лет: 43

родом: из села Москвитяновка Полонского района Хмельницкой области, жил в Славуте

остались: мать, трое братьев, жена, дочь и пасынок

Погиб от пули снайпера оккупантов. Механик-водитель 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". В начале 2014 года Сергей Рацун мобилизовался в ряды 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Воевал в Дебальцево. В мае 2016-го присоединился к 93-й бригады, участвовал в боях в Крымском, Новотроицком, вблизи Авдеевки Донецкой области.

9 января

Николай ДОВЖЕНКО

лет: 23

родом: из деревни Цибулевка Великомихайловского района Одесской области

остались: отец, сестра, брат, гражданская жена и 5-месячная дочь

Получил тяжелое ранение пулей калибра 5,45 мм вблизи Красногоровки Донецкой области. Потерял много крови, умер через несколько часов в больнице. Служил старшим стрелком в 28-й отдельной механизированной бригаде им. Рыцарей Зимнего Похода. На военную службу по контракту вступил 26 мая 2017 года.

15 января

Алексей КУЧКИН (ВАСИЛЕВСКИЙ)

лет: 24

родом: из села Первухинка Богодуховского района Харьковской области. Жил в Каменском Днепропетровской области

остались: мать, брат, жена и ее сын

Получил пулевое ранение лица вследствие выстрела снайпера оккупантов в промзоне Авдеевки Донецкой области. Старший солдат, старший стрелок механизированного отделения мехбатальйону 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Алексей Кучкин погиб через месяц после своей свадьбы. В декабре 2019 года, во время отпуска, он женился на своей возлюбленной, с которой вместе воспитывал ее маленького сына от первого брака. Взяв фамилию жены, 24-летний боец ​​стал Василевским. В мае 2016 подписал контракт на службу в ВСУ. Сначала служил в 133-м отдельном батальоне охраны и обслуживания ОК "Восток", а в 2019-м перевелся в 92 отдельной механизированной бригады.

16 января

Игорь "Хима" ХИМИЧУК

лет: 29

родом: погиб от пули снайпера боевиков вблизи Новозвановка Попаснянского района Луганской области

остались: мать, две сестры, жена и малолетний сын

Служил в должности водителя отделения обеспечения Чудновского РВК. Оттуда был командирован в 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных запорожцев, на передовую. С начала 2015 года и до конца 2016 года проходил службу в батальоне оперативного назначения Гацгвардии имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого. Затем подписал контракт с ВСУ.

18 января

Валерий "Морячок" ЗАКУСИЛО

лет: 32

родом: жил в селе Гуничи Овручского района Житомирской, затем - в Белой Церкви на Киевщине

остались: родители, жена и две дочери

Погиб от пулевого ранения в голову в Попаснянском районе Луганской области. Старший солдат 72-й бригады им. Черных запорожцев. Срочную службу отслужил в морской пехоте. В Вооруженных силах служил по контракту.

19 января

Александр "Кэп", "Погранец" СЛОБОДАНЮК

лет 47

родом: из Первомайска Николаевской области

остались: родители, сестра, двое детей и двое внуков

Погиб от пули снайпера кафиров близ хутора Свободный Луганской области. 7 января он праздновал день рождения. Младший сержант, командир мотопехотного взвода в 72-й бригаде. В течение 22 лет служил в Вооруженных силах. На фронте воевал с начала войны. Сначала служил в пограничных войсках, в 2015-2016 годах - в 80-й десантно-штурмовой бригаде. Впоследствии подписал контракт с 72-ю.

20 января

Василий МУХА

лет: 31

родом: из села Пески-Радьковские Боровского района Харьковской области

остался: отец

Погиб от ранений, полученных в районе поселка Опытное Ясиноватского района Донецкой области. Одна из трех шаров была снайперской и стала смертельной. Командир отделения 37-го батальона "Запорожье" 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады. 2014-го работал строителем на севере России. С началом войны вернулся в Украину и пошел добровольцем в военкомат. По мобилизации служил в 92-й ОМБр. Дважды продлевал контракт. Последний подписал 19 января 2019, до его завершения оставалось 10 дней.

22 января

Николай "Красный" СОРОЧУК

лет: 22

родом: из села Черныж Маневицкого района Волынской области

остались: мать и сестра

Погиб при обстреле позиций из стрелкового оружия в районе Водяного Волновахского района Донецкой области. Старший солдат, военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Первый контракт на службу подписал 22 декабря 2015, трехлетний. Принимал участие в боевых действиях вблизи Попасной, Новозвановка, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкого. Во второй раз в пол года заключил контракт 16 декабря 2019-го.

26 января

Евгений ЩУРЕНКО

лет: 41

родом: из селе Лески Килийского района Одесской области, жил в городе Килия

остались: мать, брат, сестра, жена и взрослый сын

Погиб от обломочного ранения головы вблизи Красногоровка Донецкой области. 27 января ему исполнилось бы 42 года. Солдат, старший механик-водитель в 28-й отдельной механизированной бригаде им. Рыцарей Зимнего Похода. Военную службу по контракту начал 22 августа 2019.

Антон "Капкан" ХОБА

лет: 27

родом: из Шостки Сумской области

остались: родители и брат

Подорвался на "мине-ловушке", так называемой "Монце" близ поселка Северное Донецкой области. Первый контракт на военную службу подписал 31 июля 2014. Присоединился в ряды 91-го отдельного полка оперативного обеспечения, сначала на должность сапера, впоследствии стал командиром инженерно-саперного отделения. В том же году с группой добровольцев из полка выезжал на защиту Донецкого аэропорта. В 2016-2017 годах выполнял боевые задачи на Светлодарск дуге в составе 53-й отдельной механизированной бригады. Вернулся на контрактную службу в мае 2018-го.

За 2019 на российско-украинской войне погибли 110 военных: 107 мужчин и 3 женщины.

Автор: Марьяна Чорниевич
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в январе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
февраля

В Крыму собрались мировые лидеры

От чего чаще всего умирают мужчины, а от чего - женщины

Лыжи, альпинизм, стрельба - провели соревнования между военными патрулями

Пушистый близнец: какое животное путают с человеком

Самое читаемое
Фотограф Роберт Вольтаре: &quot;предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями&quot;
Фотограф Роберт Вольтаре: "предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями"
26
 1 Просмотров: 66071
&quot;Чтоб ты жил на одну собаку&quot; – сеть взорвалась фотожабами на заявление &quot;слуги народа&quot;
"Чтоб ты жил на одну собаку" – сеть взорвалась фотожабами на заявление "слуги народа"
39
 1 Просмотров: 35262
Россияне разуверились в неизлечимо больном Путине
Россияне разуверились в неизлечимо больном Путине Просмотров: 11682
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
4
 3 Просмотров: 9333
Стало известно, кого убили в центре столицы
Стало известно, кого убили в центре столицы Просмотров: 8496
Донбасс
Популистские заявления власти вредят имиджу Украины за рубежом - политтехнолог
Популистские заявления власти вредят имиджу Украины за рубежом - политтехнолог
 Просмотров: 54
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
 1 Просмотров: 504
В ОБСЕ заявили, что боевики до сих пор на линии разграничения
В ОБСЕ заявили, что боевики до сих пор на линии разграничения 1 Просмотров: 432
Боевики ранили украинского военного
Боевики ранили украинского военного Просмотров: 63
"Липкая глина плюхкает под ногами": показали свежее видео фронтовых будней
"Липкая глина плюхкает под ногами": показали свежее видео фронтовых будней
 Просмотров: 684
Больше всего комментируют
3
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
3
Количество умерших от коронавируса неумолимо растет
2
Соседка по палате обокрала девочку, которую поджег родной отец
2
Активист судится с президентом
2
"Там классные ребята, но они ничего не могут сделать" - у Зеленского есть проблемы с регионами
Голосов: 5588
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua