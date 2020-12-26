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суббота, 26 декабря 2020 13:29

Зеленский назначил председателя Ивано-Франковской ОГА. Что о нем известно

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Зеленский назначил председателя Ивано-Франковской ОГА. Что о нем известно
Владимир Зеленский вручает удостоверение председателя Ивано-Франкиивськои ОГА Андрей Бойчуку. Фото: president.gov.ua

Председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Бойчука.

Соответствующий указ №585/2020 глава государства подписал 24 декабря, сообщили в субботу утром в пресс-службе офиса президента Украины.

Андрей Бойчук родился в 1976 году в Ивано-Франковске. В 2000 году окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа (инженер-механик). Работал в структурах по обслуживанию магистральных газопроводов. С 2010 года занимал различные должности в компании "Укртрансгаз".

Так, он работал в Одесской области, Киевской и Ивано-Франковской на должностях от машиниста технологических компрессоров до ведущего инженера в Департаменте капитального строительства, ремонта и МТП Укртрансгаза.

Во время Революции Достоинства был сотником 37-й Сотни Самооборона Майдана. 18 февраля 2014 года был оперативным дежурным сотником в Мариинском парке во время штурма сил самообороны "титушками" и силовиками Януковича и принял бой.

В 2014-2015 годах был директором Департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Бойчук выступил против министра энергетики Владимира Демчишина и его решение подписать договор с "Крымским федеральным округом Российской Федерации" по поставкам электроэнергии.

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Согласно информации из Википедии, Бойчук основал ОО "Корпус защитников революции Достоинства" и вместе со средой волонтеров занимался помощью армии и добровольческим батальонам. Из соцсетей Бойчука также следует, что он активно поддерживал кампанию в поддержку украинской Нацгвардийця Виталия Маркива - #FreeMarkiv. В частности, Бойчук есть на фото со встречи освобожденного бойца в аэропорту Киева.

Также Бойчука видели на акциях в поддержку обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Ведет радикальную антироссийскую политику, в том числе и в гуманитарной сфере по русскому языку.

Имеет Орден "За мужество" III степени, а также медаль Украинской православной церкви Киевского патриархата "За жертвенность и любовь к Украине". Был награжден Филаретом, однако выступил против него сразу после первых заявлений патриарха, направленных на раскол Поместной церкви Украины.

С началом пандемии Covid-19 в этом году он основал Благотворительный фонд "Центр волонтерских инициатив", который занимался изготовлением спецодежды и передавал его медицинским учреждениям и полиции Прикарпатья.

Помимо прочего, Бойчук является первым вице-президентом Национальной Федерации Кйокушинкай Каратэ Унии Украины.

Ивано-Франковская ОГА осталась без головы 5 ноября. Тогда Владимир Зеленский подписал Указ об увольнении с должности председателя Виталия Федорова. Вр.и.о. председателя ОГА была назначена первая заместитель председателя ОГА Мария Савка.

17 декабря Кабинет министров Украины коротко заслушал кандидата на должность председателя Ивано-Франковской ОГА Андрея Бойчука. Андрей Бойчук отметил, что 13-летний опыт работы в топливно-энергетическом секторе

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Дата
26
декабря

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