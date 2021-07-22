Зеленский наградил 12-летнюю девочку, которая спасла детей от наводнения

Девочку наградили медалью "За спасенную жизнь". Фото: ua.news

12-летнюю Татьяну Тулайдан из Закарпатья наградили медалью "За спасенную жизнь".

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Ранее Татьяна спасла своего 7-летнего брата и еще трех соседских детей от наводнения.

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Инцидент произошел в поселке Ясиня на Раховщине, в результате мощных ливней.

Когда вода начала заливать двор и дом, девочка выключила электричество в доме, взяла младшего брата и трех других детей и отвела на чердак. Этим она обезопасила всех от высокого уровня воды, который к тому времени уже достигал одного метра.

Ученицу 7-го класса также хотят номинировать на получение премии "Герой-спасатель года".

30 июня в Днестре близ Козина в Ивано-Франковской области водолазы нашли тело 39-летнего мужчины, который утонул во время спасения детей. Тело лежало на дне в 300 метрах от берега.