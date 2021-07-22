Зеленский наградил 12-летнюю девочку, которая спасла детей от наводнения

 
Ексклюзивы
1/5
Какой матрас не годится для секса
Какой матрас не годится для секса
Просмотров: 459
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 162
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 306
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 423
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 990
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Просмотров: 207
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Просмотров: 423
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
Просмотров: 1206
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
Просмотров: 900
Наш символический капитал бесконечно перетягивали за северные границы – Наталья Кривда
Наш символический капитал бесконечно перетягивали за северные границы – Наталья Кривда
Просмотров: 423
Фото
Все фото
11
9
3
3
4
СБУшник, прокурор и полицейский работали на российское ФСБ: разоблачили агентурную сеть
СБУшник, прокурор и полицейский работали на российское ФСБ: разоблачили агентурную сеть
Рок-музыкант, бывший узник Кремля и экс-вице-спикер: на 197-м округе появились потенциальные кандидаты
Рок-музыкант, бывший узник Кремля и экс-вице-спикер: на 197-м округе появились потенциальные кандидаты
Нардепа с ОПЗЖ облили зеленкой
Нардепа с ОПЗЖ облили зеленкой
Зеленский получил контроль над Верховной Радой
Зеленский получил контроль над Верховной Радой
Пророчество Разумкова почти сбылось - в Раду пришли 99 депутатов
Пророчество Разумкова почти сбылось - в Раду пришли 99 депутатов
Видео
Все видео
Мендель, которая работает на канале Ахметова, не захотела называть его олигархом
Мендель, которая работает на канале Ахметова, не захотела называть его олигархом
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
Ермак - "второе лицо государства", Стерненко - "убийца": что написала Мендель в книжке
Ермак - "второе лицо государства", Стерненко - "убийца": что написала Мендель в книжке
Нардеп Шевченко спел перед Лукашенко
Нардеп Шевченко спел перед Лукашенко
Интервью
1/5
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
1 Просмотров: 369
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 306
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 990
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 630
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 396
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
22 июля 2021
Просмотров: 45
До мамонтів
Ніколи не був на Місяці. А оце думаю: якби побував, то що б із того вийшло? Мабуть, нічого такого, чого б уже не пережив на Землі. За останні тижні ...
четверг, 22 июля 2021 18:38

Зеленский наградил 12-летнюю девочку, которая спасла детей от наводнения

1 Комментировать
Зеленский наградил 12-летнюю девочку, которая спасла детей от наводнения
Девочку наградили медалью "За спасенную жизнь". Фото: ua.news

12-летнюю Татьяну Тулайдан из Закарпатья наградили медалью "За спасенную жизнь".

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Ранее Татьяна спасла своего 7-летнего брата и еще трех соседских детей от наводнения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Родители отказались от дочери, которая спасла от пожара трех братьев и сестру

Инцидент произошел в поселке Ясиня на Раховщине, в результате мощных ливней.

Когда вода начала заливать двор и дом, девочка выключила электричество в доме, взяла младшего брата и трех других детей и отвела на чердак. Этим она обезопасила всех от высокого уровня воды, который к тому времени уже достигал одного метра.

Ученицу 7-го класса также хотят номинировать на получение премии "Герой-спасатель года".

30 июня в Днестре близ Козина в Ивано-Франковской области водолазы нашли тело 39-летнего мужчины, который утонул во время спасения детей. Тело лежало на дне в 300 метрах от берега.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский наградил 12-летнюю девочку, которая спасла детей от наводнения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июля

Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти Наталии Ужвий

Погиб партизан, за голову которого обещали миллион франков

"Посол французской песни" празднует 75 лет

Фінансист открыл континент

Террорист расстрелял 77 людей

Самое читаемое
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
 8 Просмотров: 21582
Суркис уничтожает карьеру Супряги
Суркис уничтожает карьеру Супряги
 Просмотров: 8190
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
 Просмотров: 6138
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
8
 Просмотров: 4716
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
 Просмотров: 4482
Политика
Украина готовит новые географические указания для ЕС
Украина готовит новые географические указания для ЕС Просмотров: 27
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
 1 Просмотров: 369
Монастырский отреагировал на пьяную судью за рулем
Монастырский отреагировал на пьяную судью за рулем 1 Просмотров: 666
На Шуфрича подали заявление о совершении преступления
На Шуфрича подали заявление о совершении преступления 1 Просмотров: 666
72-я бригада получила комплект видеоразведки от Порошенко
72-я бригада получила комплект видеоразведки от Порошенко Просмотров: 108
Больше всего комментируют
8
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
2
Delta уже в Киеве. Вирус скосил шесть человек
1
"С кузовов автомашин текла кровь". Судилище над Кенгирскими повстанцами
1
Пенсионерка с пилой: история радикальной борьбы с посиделками на лавочках получила продолжение
1
Шесть каналов нарушают языковой закон
Голосов: 7812
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть