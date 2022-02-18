Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото

Как прошла неделя у украинских политиков напоминает Gazeta.ua.

В понедельник на акцию под Офисом президента за отставку министра образования и науки Сергея Шкарлета вышли народные депутаты Ярослав Юрчишин, Инна Совсун, Наталья Пипа. Поддержали требования студентов.

"Если любишь - уйди! #ШкарлетГеть. Военные надежно держат наши границы. Но важно очищаться от российской третьей колонны и в образовании. Студенты мы с вами!", - заявил Юрчишин.

Во вторник вечером в Киеве состоялся допремьерный показ художественного фильма "Носорог" режиссера Олега Сенцова. Съехались политики и культурные деятели. Были, в частности, третий и пятый президенты Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

В День единения, 16 февраля, президент Владимир Зеленский с супругой Еленой призвал украинцев сделать фото или записать видео с флагом Украины.

"Добавьте хэштег #UA вместе и опубликуйте. Отметьте человека, которому хотите передать челлендж", - обратился.

Утром депутаты собрались возле Верховной Рады на церемонии поднятия государственного флага Украины.

"Вместе мы - сила", - заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук

Лидер "Батьківщина" Юлия Тимошенко с мужем Александром запостила фото с сине-желтым флагом.

"Мы с тобой одной крови – украинской!", - написала.

С семьей сфотографировался с синими и желтыми шариками заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народу" Николай Тищенко. "Мы вместе. Мы дома. Мы в Украине", – сообщил.

В вышиванках с коллегами запостила фото из сессионного зала депутат-"слуга" Евгения Кравчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине запустили акцию для поддержки войск и украинцев

В тот же день Зеленский, как верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, побывал в Ровенской области на командно-штабных учениях "Метель-2022".

На полигоне украинские воины применяли боевую авиацию, беспилотные авиационные комплексы, в частности Bayraktar ТВ2, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, современные противотанковые управляемые ракеты украинского производства "Стугна-П", "Корсар" и FG 148 Javelin, SMAW M-141.

Потом президент поехал в Донецкую область. В Мариуполе встретился с защитниками.

Мэр Днепра Борис Филатов опубликовал видео светомузыкальной инсталляции. С наступлением темноты и до полуночи – сине-желтый флаг будет протягиваться по оба берега Днепра.

"Сегодня вечером Днепр покажет всем, что мы едины. Пусть видят все. Даже из космоса", – сообщил.

В четверг вместе с Морской охраной Государственной пограничной службы вышел в Азовское море на борту поисково-спасательного судна "Капитан Чусов". Посетил передовые позиции военных.

Записалась в отряд территориальной обороны депутат, председатель партии "Голос" Кира Рудык.

"Процесс занял 10 минут. Очень хотелось бы, если бы наша страна, которая находится под постоянной угрозой, работала так же слаженно, как Израиль. Там каждый мужчина, женщина, ребенок и пожилые люди четко знают, что им делать во время опасности. Знают, кто будет стрелять, подносить патроны, кто будет готовить кашу в тылу и куда эвакуироваться по необходимости", - рассказала.

В пятницу, 18 февраля, депутаты почтили память Героев Небесной сотни. Возложили цветы к стеле с портретами Героев в центре Киева.

Радугу сфотографировал депутат с "Європейська солідарність" Владимир Вятрович. "Все будет хорошо", - написал.

Вечером депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич получил по лицу журналиста Юрия Бутусова. Это произошло в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Бутусов назвал нардепа, а также бывшего "регионала" Евгения Мураева российскими негодяями и предателями.

На следующей неделе 22-25 февраля народные депутаты соберутся на пленарных заседаниях парламента. А с 1 по 4 марта будут работать с избирателями в округах.