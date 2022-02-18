Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ

Журналист Юрий Бутусов дал по лицу народному депутату от ОПЗЖ Нестору Шуфричу.
Это произошло во время эфира программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером, сообщает Gazeta.ua.
Бутусов назвал Шуфрича и бывшего "регионала" Евгения Мураева российскими негодяями. И призвал Шустера не давать им слова.
"Мы сейчас все едины в защите от российской агрессии и не можем позволять российским негодяям вести здесь свою пропаганду. Это позор", - сказал журналист.
После этого слово взял Шуфрич.
К нему подошел Бутусов и дал в лицо. Тот упал со стула.
Произошла потасовка. Бутусов положил нардепа на пол.
"Шуфрича - в Россию", - было слышно в студии.
Потом Шуфрич опять появился в студии. "Быть научись сначала", - сказал журналисту.
"Давай", – ответил Бутусов. Их разнимал бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.
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