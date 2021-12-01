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Зеленский может войти в учебники. Но не с другом Портнова – юрист

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Зеленский может войти в учебники. Но не с другом Портнова – юрист
Президент Зеленский назначил Татарова указом в августе прошлого года. Фотоколлаж: Центр противодействия коррупции

Судебная реформа провалится, если ею будет заниматься назначенный президентом Владимиром Зеленским замруководителя Офиса Олег Татаров.

Об этом сказал председатель правления Фонда DEJURE, юрист Михаил Жернаков на Киевском форуме безопасности в среду, сообщает Gazeta.ua

"Президент на пресс-конференции в пятницу сказал, что судебной реформой в Офисе президента занимается Татаров.

Пока у нас очень важной реформой, которая имеет прямое отношение к безопасности - видим как фактически в оружие превратил судебную коррупцию наш враг - занимается обвиненный в многомиллионной коррупции антимайдановец, говоривший, что во время Революции достоинства протестующие стреляли сами себе в затылке и он же друг и соратник Портнова, я не верю в то, что обещание президента довести дело до конца будет исполнено", - сказал эксперт.

"Что-то не вяжется в этой картине", – добавил Жернаков.

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Любой президент, который проведет судебную реформу, войдет за это в историю, отметил юрист.

"Войдет в историю только за это, можно ничего больше не делать. Сделать судебную реформу и обеспечивать себе место в учебниках", - сказал Жернаков.

"Я не верю, что это произойдет, пока реформой занимаются те же люди, которые довели судебную систему до такого состояния", - заявил эксперт.

9 ноября президент Зеленский заявил, что Этический совет, который будет заниматься отбором кандидатов в Высший совет правосудия, сформирован, а судебная реформа началась.

В декабре 2020 года Татарову сообщили о подозрении в соучастии о передаче взятки в интересах экс-нардепа и председателя Укрбуда Максима Мыкытася. Последнего обвиняют в хищении госсредств при сооружении жилья для бойцов Нацгвардии.

По версии следствия, взятка предназначалась заместителю директора экспертно-криминалистического центра МВД Константину Дубоносу. Чтобы уменьшить сумму убытков государства в деле с 81 млн грн до 7 млн грн.

Во время Майдана Татаров получил звание "Заслуженный юрист Украины" от бывшего президента Януковича, по представлению тогдашнего министра внутренних дел Виталия Захарченко.

В июне петиция за увольнение Татарова собрала необходимые 25 тыс. голосов. Зеленский отказался увольнять.

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Дата
01
декабря

Марш миллиона: началась Революция достоинства

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