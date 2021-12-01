Зеленский может войти в учебники. Но не с другом Портнова – юрист

Судебная реформа провалится, если ею будет заниматься назначенный президентом Владимиром Зеленским замруководителя Офиса Олег Татаров.
Об этом сказал председатель правления Фонда DEJURE, юрист Михаил Жернаков на Киевском форуме безопасности в среду, сообщает Gazeta.ua
"Президент на пресс-конференции в пятницу сказал, что судебной реформой в Офисе президента занимается Татаров.
Пока у нас очень важной реформой, которая имеет прямое отношение к безопасности - видим как фактически в оружие превратил судебную коррупцию наш враг - занимается обвиненный в многомиллионной коррупции антимайдановец, говоривший, что во время Революции достоинства протестующие стреляли сами себе в затылке и он же друг и соратник Портнова, я не верю в то, что обещание президента довести дело до конца будет исполнено", - сказал эксперт.
"Что-то не вяжется в этой картине", – добавил Жернаков.
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Любой президент, который проведет судебную реформу, войдет за это в историю, отметил юрист.
"Войдет в историю только за это, можно ничего больше не делать. Сделать судебную реформу и обеспечивать себе место в учебниках", - сказал Жернаков.
"Я не верю, что это произойдет, пока реформой занимаются те же люди, которые довели судебную систему до такого состояния", - заявил эксперт.
9 ноября президент Зеленский заявил, что Этический совет, который будет заниматься отбором кандидатов в Высший совет правосудия, сформирован, а судебная реформа началась.
В декабре 2020 года Татарову сообщили о подозрении в соучастии о передаче взятки в интересах экс-нардепа и председателя Укрбуда Максима Мыкытася. Последнего обвиняют в хищении госсредств при сооружении жилья для бойцов Нацгвардии.
По версии следствия, взятка предназначалась заместителю директора экспертно-криминалистического центра МВД Константину Дубоносу. Чтобы уменьшить сумму убытков государства в деле с 81 млн грн до 7 млн грн.
Во время Майдана Татаров получил звание "Заслуженный юрист Украины" от бывшего президента Януковича, по представлению тогдашнего министра внутренних дел Виталия Захарченко.
В июне петиция за увольнение Татарова собрала необходимые 25 тыс. голосов. Зеленский отказался увольнять.
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