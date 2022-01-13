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суббота, 15 января 2022 07:30

Зеленский может испортить отношения с Байденом и МВФ: эксперт назвал причины

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Зеленский может испортить отношения с Байденом и МВФ: эксперт назвал причины
"То, как затягивают этот конкурс, – плевок в лицо Байдену", – говорит юрист Михаил Жернаков. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский дал личные гарантии президенту США Джо Байдену быстро провести конкурс на должность руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры. Затягивание объявления результатов – нарушение обещания главному союзнику. Об этом Gazeta.ua рассказал Михаил Жернаков, председатель правления Фонда DEJURE, юрист.

"У нас нет руководителя САП, поэтому нет эффективной борьбы с коррупцией уже полтора года. А это политические обещания президента. Это наши международные обязательства. Зеленский лично гарантировал Джо Байдену избрать руководителя САП быстро. А теперь перед лицом российской агрессии нарушаем обещания главному союзнику. Это граничит с государственной изменой", – говорит Жернаков.

То, как затягивают этот конкурс, – плевок в лицо Байдену, говорит юрист.

"Никаких прогнозов дать уже нельзя – потому что ты думал, что такие вещи невозможны, а они случаются в прямом эфире. Возможен срыв конкурса, отмена из-за Окружного административного суда Киева", – рассказывает Жернаков.

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"Украинские власти потеряли своего фаворита на этом конкурсе – Андрея Костина, которого "выбросили" международные эксперты. А Александр Клименко фактически выиграл, потому что все баллы объявили. И власть боится Клименко на этом посту именно потому, что он независим. Он может дать ход делам, которые угрожают руководящей элите. Поэтому этот конкурс длится полтора года. А остальные проходят через несколько часов", – говорит юрист.

Происходящее с конкурсом – противоречит его главной идее, отмечает юрист.

"Идея в том, чтобы независимые члены комиссии, международные эксперты выбирали руководителя САП. Чтобы они избрали человека, который не будет считаться с политической конъюнктурой", – говорит Жернаков.

В Украине нет руководителя САП 15 месяцев. Конкурс на должность длится с января 2021 года. В декабре прошлого года конкурсная комиссия отказалась утвердить результаты.

Глава конкурсной комиссии Екатерина Коваль заявила, не делают этого, поскольку ждут ответа из Офиса генпрокурора, который позволит объявить победителей.

Избрать нового руководителя САП и обеспечить прозрачный процесс избрания нового директора Национального антикоррупционного бюро Владимир Зеленский обещал после встречи с президентом США Джо Байденом 1 сентября 2021 года. Об этом говорится в совместном заявлении Киева и Вашингтона о стратегическом партнерстве двух стран.

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