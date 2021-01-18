Зеленский консервирует газовую монополию Фирташа

Власть бессильна в отношениях с олигархами, говорится в публикации. Фото: Reuters

Госрегулирование цены поставки природного газа населению противоречит закону "О рынке природного газа". Власть консервирует олигархическую газовую монополию олигарха Дмитрия Фирташа под лозунгом борьбы с ней. Об этом сообщает ZN.UA

Правительство временно, до 31 марта, установило предельную цену на газ для розничных потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр.

В законе указано, что цены на газ - свободные. Правительство внедряет регулирование цен на газ незаконным способом и не имея на это полномочий. Как следствие, это может завершиться блокировкой постановления в суде и последующей его отменой, невыполнением газовиками требований постановления без юридических последствий для них, взысканием газовыми компаниями убытков с государства за незаконное вмешательство в цены с последующим их возмещением за счет граждан, в том числе за счет включения в коммунальные тарифы и т.д., говорится в публикации.

Во-вторых, правительство не дает ответа на вопрос: как будут наказывать газовиков, если они будут продавать газ населению дороже 6,99 грн?

Газовики могут манипулировать для увеличения конечной цены до тех же 10 грн. Например, цена газа может быть установлена ими на уровне 6,99 грн, но чтобы его купить, нужно будет оплатить свыше 3 грн за какие-то информационно-консультационные услуги, или те же температурные коэффициенты, или как возмещение расходов на его транспортировку. Формально норму постановления будет выполнено, однако фактически для населения газ так и не подешевеет.

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В-третьих, введение государственного регулирования цен во время сезонных скачков роста стоимости газа - не борьба, а консервация газовой монополии Фирташа. Поскольку изменить газсбыт Фирташа на другого поставщика может только сам потребитель, и процедура изменения не так проста, то в украинца должна быть мотивация потратить на это свое время. Лучшая мотивация - деньги. Наиболее эффективно она работает в зимний период, когда разница в ценах различных поставщиков самая чувствительная. Устанавливая одинаковую для всех поставщиков цену в пиковые периоды, государство убивает такую ​​мотивацию, и самостоятельно защищает поставщиков фирташевского дорогого газа от потери клиентской базы.

Будучи еще и крупными импортерами газа, компании Фирташа, закупив летом дешевый газ, могут "пересидеть" временное ценовое регулирование без значительных потерь, а вот новые игроки, которые только вышли на этот рынок, чтобы создать конкуренцию для монополиста, не так прочно стоят на ногах, поэтому для них месяца "карантинных" ценовых ограничений могут стать последними - заработок существенно снизится, а новые потребители не придут.

У государства может быть один-единственный правильный путь в этих условиях - развитие конкуренции на рынке газа и оперативное пресечение злоупотреблений. Полномочия в этой части имеют Антимонопольный комитет и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщает СМИ.

Власть на самом деле бессильна в отношениях с олигархами, потому что в основном ест из ихних рук.

Пока президент Владимир Зеленский, который в представлении украинцев сконцентрировал всю власть в стране в своих руках, не начнет настоящей деолигархизации, подобные кризисы будут возникать постоянно и тянуть нас все сильнее и сильнее на дно. Сейчас Зеленский не имеет достаточного влияния и власти в стране, чтобы это сделать, говорится в публикации.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения. В понедельник Кабинет министров принял решение установить предельную цену на газ для населения - 6,99 грн за кубометр. "Мы вместе работали, чтобы найти механизмы для этого", - заявил Зеленский.