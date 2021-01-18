Правительство установило цену на газ для населения

Тариф будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина. Фото: unsplash

Для украинцев установили предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

Тариф будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, поставщики газа не смогут поднимать цену выше 6,99 грн за куб. м, что позволит снизить ее в среднем на 30%.

"Установленная правительством цена ниже на 1,5 гривны за кубометр от той, которая была в 2018-2019 годах. Тогда в зимние месяцы платежки в среднем составляли 2,5-3 тысяч гривен. Или 75 процентов тогдашней минимальной зарплаты. Установленная нами цена означает, что при таком же потреблении средняя платежка будет примерно на 500 гривен меньше. И составит примерно 40 процентов минимальной зарплаты", - говорит Денис Шмыгаль.

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Он убежден, что решение об установлении предельной цены на газ не означает отказа от развития рынка газа в Украине.

Правительство ожидает от НКРЕКП фиксирования предельной границы тарифа на распределение газа, который должен составлять не более 1,79 грн/куб.

"В течение двух недель мы обсуждали это решение с народными депутатами, профильным комитетом Верховной Рады, с регулятором. Оно уменьшит тариф на распределение по мелким облгазах на 50 и более процентов", - написал премьер-министр.

С начала 2021 года потребители, которые используют незначительные объемы газа, могут рассчитывать на минимальную плату за доставку топлива.