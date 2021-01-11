Зеленский: не можем позволить рост тарифа на газ

Исполняющий обязанности министра энергетики представил план по снижению тарифов на газ. Фото: pixabay.com

Президент Владимир Зеленский поставил еще одну задачу правительству - срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения. Об этом в понедельник сообщил сайт президента.

В совещании принимали участие премьер-министр Денис Шмыгаль, временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, министры финансов Сергей Марченко, социальной политики Марина Лазебная.

"Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке за погодных условий и другие причины, которые сложились в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан", - заявил Зеленский.

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Вторник представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установления цены, которая была бы справедливой с точки зрения потребителя.

Решения, которые обсуждались на энергетической совещании, предусматривают также сохранение макрофинансовой стабильности, развитие честной конкуренции на рынке и помогут избежать финансового дисбаланса, сообщает сайт главы государства.

С начала 2021 в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также с 1 января 17 газораспределительных компаний повысили тарифы на свои услуги.