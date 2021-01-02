Подорожало отопление: новые тарифы

В учреждении объясняют рост тем, что значительно снизились масштабы производства тепловой энергии. Фото: pixabay

В 2021 году вырастут цены на тепловую энергию в Украине для населения, бюджетных и религиозных организаций и других потребителей.

Средний тариф на поставку тепла для 23 ТЭЦ и когенерационных установок теперь составляет 1121,71 грн за Гкал, сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В учреждении объясняют рост тем, что значительно снизились масштабы производства тепловой энергии. Также вырос фонд заработной платы для лицензиатов, цены на топливо и расходы на услуги по распределению природного газа.

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Для Днипровской ТЭЦ тарифы, например, выросли на 5, 5%, что является наименьшим повышением среди других. Больше всего будет платить ООО "Евро-реконструкция", для которого тарифы поднялись на 49,7%. Компания обеспечивает теплом 300 тыс. жителей Дарницкого и Днепровского районов в Киеве.

Также значительно повысили тарифы для населения Новороздольская и Новояворовская ТЭЦ (ООО "Нафтогаз Тепло", на 37,1% и 34,1%), Белоцерковская ТЭЦ (33,2%), ООО "Сумытеплоэнерго" (на 25%), Черниговская ТЭЦ (ООО "ТехНова", на 24,1%), а также две когенерационные установки КП "Городтепловодоенергия" (на 33,5%) и КП "Хмельницктеплокоммунэнерго" (на 29,3%).

В Украине, в ночные часы, стоимость электроэнергии будет ниже. По двухзонным тарифам, с 23:00 до 7:00, электроэнергия будет стоить наполовину дешевле фиксированного тарифа - 0,84 грн/кВт-час, передает Obozrevatel.