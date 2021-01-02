В январе в Украине вырастут цены на газ

По сравнению с декабрем 2020 года, когда газ стоил 6,33 грн., теперь его цена возрастет на 14%. Фото: pixabay

Природный газ для украинцев, по новой цене от Нафтогаза Украины, в январе 2021 года будет стоить 7,22 грн / куб. м.

В указанную стоимость учли НДС, но не учли цену доставки, сообщили в Нафтогазе.

По сравнению с декабрем 2020 года, когда газ стоил 6,33 грн., теперь его цена возрастет на 14%.

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В августе-сентябре 2020 года компания резко повысила цены на газ для клиентов. В октябре стоимость была неизменной, а в ноябре вновь возросла. Также тариф "годовой" с ноября повысили на 23,1% - с 5,24 грн / куб. м до 6,45 грн / куб. м. В декабре цена газа также не менялась.

В газовой компании говорят, что по новым правилам работы рынка, потребители могут покупать газ напрямую у ДК "Нафтогаз Украины" или у любого другого поставщика. Доля компании в поставках газа населению составила 2,5%.

В Европе цена 1 тыс. куб. газа достигла отметки $221. Это максимальное значение последних 2 лет. За 1 день стоимость голубого топлива поднялась на 9%, пишет Obozrevatel.Прогнозируют, что в результате газ будет дорожать и в Украине.