Как рекордная цена газа в Европе повлияет на украинцев

Прогнозируют, что в результате газ будет дорожать и в Украине. Фото: unsplash

В Европе цена тысячи кубометров газа достигла отметки $221. Это максимальное значение последних двух лет.

За один день стоимость голубого топлива поднялась на 9%, пишет Obozrevatel.

Прогнозируют, что в результате газ будет дорожать и в Украине.

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Составляющая газа в тарифах на тепло и горячую воду - 70-80%. Платежки за газ для большинства украинцев занимают значительную часть в общих затратах на коммуналку. Так, около 70% - стоимость отопления, остальные - горячая вода, электроэнергия, холодная вода и газ.

В Украине стоимость голубого топлива зависит от двух показателей: цена в Европе и курс доллара. С августа 2020 года поставщики газа сами формируют тариф исходя из биржевой цены по состоянию на 25-е число каждого месяца.

С 1 января в Украине 17 газораспределительных компаний повышают тарифы на свои услуги.