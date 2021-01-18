Зеленский обещает справедливый рынок газа в Украине

Решение правительства Зеленский отреагировал оперативно. Фото: preisident.gov.ua

В Украине будет справедливый рынок газа. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Так глава государства прокомментировал решение Кабинета министров установить для украинцев предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

"Это решение введено в связи с влиянием пандемии коронавируса Covid-19 на экономическое положение. Оно временное, но играет важную роль в установлении справедливого рынка газа в Украине", - сообщает сайт президента.

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"По принятому решению цены на газ для населения снизятся более чем на 30 процентов. Мы вместе работали, чтобы найти механизмы для этого. Это решение также будет побуждать игроков рынка работать честно и прозрачно и прежде всего заботиться о клиенте, то есть простом украинце", - заявил Зеленский.

Поставщики газа не смогут повышать цену выше 6,99 грн за куб. м, что позволит снизить ее в среднем на 30%, такое решение в понедельник принял Кабинет министров.