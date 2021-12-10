Зеленский: Из России сделали культ "сильной". Украина продолжает путь в НАТО

А потом Путин верит, что Россия может делать то, что хочет, сказал Зеленский.

Из Российской Федерации сделали культ "сильной" страны.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью телеканалу "1+1" в пятницу вечером, сообщает Gazeta.ua

"Там, у человека - одна из мощнейших армий мира. Так получилось. Мы же сами виноваты в этом. Я об этом откровенно говорил нашим европейским коллегам. Они все говорят - Россия очень мощная, сильная. А кто ее такой делает? Все вы, когда боитесь этих вызовов – вы все говорите об этом медийно, а затем президент РФ верит, что Россия может делать то, что она хочет. Мы сами это делаем.

Неужели мы, когда внутри Украины говорим: "Да что мы можем против России?". Ругаемся. Оппозиция одна, провластная другая. У нас разные позиции: "Надо говорить", "Не надо говорить", "Да мы ничего не можем", "Посмотрите, они через два часа будут в Киеве".

Так если человек смотрит на это и видит, что внутри Украины крепости нет – кто в лес, кто по дрова – так наверняка у кого-то может появляться мысль, что через два часа он будет в столице. Мы сами творим культ. Так и европейцы, которые боятся", – сказал Зеленский.

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"Мы сделали все, чтобы Россия на сегодняшний день сказала Соединенным Штатам Америки, что "не собираемся вторгаться", - сказал президент.

Украина продолжает путь в НАТО, заявил Зеленский.

"Мы продолжаем свой путь в НАТО. Мы идем, а там – шлагбаум", - сказал.

10 декабря Российская Федерация заявила, что НАТО должно отозвать обещание о членстве Украины и Грузии в международной организации. Стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции.