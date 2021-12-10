В Кремле хотят, чтобы НАТО забыло об Украине

Россия восьмой год ведет военную агрессию против Украины. Фото: Reuters

Российская Федерация хочет, чтобы НАТО отозвало обещание о членстве Украины и Грузии в международной организации.

Заявление опубликовал российский МИД.

Там заявили, что "необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 г. о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".

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Также Москва настаивает на неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений на территории соседних с РФ стран, как входящих, так и не входящих в Североатлантический альянс.

Кроме того, страна-агрессор хочет "отвода районов оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия-НАТО", "согласование предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов для предотвращения опасной военной деятельности, в первую очередь – в балтийском и черноморском регионах".

В ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Джозеф Байден сказал, что "внешние силы" не могут иметь права вето в вопросе вступления в НАТО отдельных стран. Этот вопрос решают только члены Альянса и страны-кандидаты. Стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции. В прошлом году Украина получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО. В этом году украинские воинские звания перевели на коды военных рангов Альянса.