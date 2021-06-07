Зеленский и Байден сегодня поговорят

Телефонный разговор Зеленского и Байдена состоится накануне встречи Путина с американским лидером. Фото: коллаж "РБК-Украина"

В понедельник, 7 июня, состоится телефонный разговор президента Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Сегодня будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого состоится обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки дня", - рассказал Подоляк для "РБК-Украина".

Он добавил, что прежде всего Зеленский и Байден обсудят вопросы, касающиеся ситуации на украинской восточной границе и "в целом спектра украинской-российских отношений".

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Напомним, 16 июня запланирована встреча президентов США и России в Женеве. В Белом доме прогнозируют "сложное" общение Джо Байдена с Владимиром Путиным.