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понедельник, 07 июня 2021 17:51

Зеленский и Байден сегодня поговорят

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Зеленский и Байден сегодня поговорят
Телефонный разговор Зеленского и Байдена состоится накануне встречи Путина с американским лидером. Фото: коллаж "РБК-Украина"

В понедельник, 7 июня, состоится телефонный разговор президента Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Сегодня будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого состоится обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки дня", - рассказал Подоляк для "РБК-Украина".

Он добавил, что прежде всего Зеленский и Байден обсудят вопросы, касающиеся ситуации на украинской восточной границе и "в целом спектра украинской-российских отношений".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский готов встретиться с Байденом в ближайшее время

Напомним, 16 июня запланирована встреча президентов США и России в Женеве. В Белом доме прогнозируют "сложное" общение Джо Байдена с Владимиром Путиным.

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Дата
07
июня

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