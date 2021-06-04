Между Байденом и Путиным будет сложный разговор

Президенты США и России планируют 16 июня провести саммит в Женеве. Фото: Reuters

В Белом доме прогнозируют "сложное" общения Джо Байдена с Владимиром Путиным.

"Я не думаю, что мы рассчитываем на встречу, результатом которой станет решение всех проблем или вызовов в наших отношениях. Мы ожидаем, что это будет сложной разговором", - отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Укринформ.

По ее словам, саммит в Женеве станет возможностью для обсуждения как проблемных вопросов, так и сфер, где страны имеют общий интерес.

"Президент будет поднимать целый ряд вопросов, в том числе по Украине, где мы видим агрессивное поведение со стороны россиян на границе, он также будет говорить о киберактивности - злонамеренной и проблемной активности, - мы все видели - это было", - отметила представительница администрации США.

Речь идет о масштабной хакерской атаке из России на компанию SolarWinds, а также на другие организации и бизнес в США.

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"Нет сомнений, что президент Байден поднимет эти вопросы напрямую во время общения (с кремлевским лидером - ред.)", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Она также отметила, что президент Байден не намерен обходить вопросы нарушения прав человека и задержания российских активистов, которые вызвали резкую реакцию в Кремле.

Президенты США и России планируют 16 июня провести саммит в Женеве, Швейцария.