Между Байденом и Путиным будет сложный разговор

В Белом доме прогнозируют "сложное" общения Джо Байдена с Владимиром Путиным.
"Я не думаю, что мы рассчитываем на встречу, результатом которой станет решение всех проблем или вызовов в наших отношениях. Мы ожидаем, что это будет сложной разговором", - отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Укринформ.
По ее словам, саммит в Женеве станет возможностью для обсуждения как проблемных вопросов, так и сфер, где страны имеют общий интерес.
"Президент будет поднимать целый ряд вопросов, в том числе по Украине, где мы видим агрессивное поведение со стороны россиян на границе, он также будет говорить о киберактивности - злонамеренной и проблемной активности, - мы все видели - это было", - отметила представительница администрации США.
Речь идет о масштабной хакерской атаке из России на компанию SolarWinds, а также на другие организации и бизнес в США.
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"Нет сомнений, что президент Байден поднимет эти вопросы напрямую во время общения (с кремлевским лидером - ред.)", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.
Она также отметила, что президент Байден не намерен обходить вопросы нарушения прав человека и задержания российских активистов, которые вызвали резкую реакцию в Кремле.
Президенты США и России планируют 16 июня провести саммит в Женеве, Швейцария.
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