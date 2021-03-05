Зеленский готов бросить вызов олигархам - Мендель

Владимир Зеленский готов бросить вызов влиянию украинских олигархов везде, написала Юлия Мендель. Фото: president.gov.ua

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель написала статью в Atlantic Council о главе государства Владимире Зеленском и олигархах.

Приход Зеленского к власти в 2019 году означал прекращение почти 30 лет доминирования олигархов, из-за чего Украина погрузилась в бедность и коррупцию. Теперь Зеленский, по ее словам, выполняет свои обещания и борется с влиянием олигархов, сообщает "Українська правда".

Мендель рассказывает о возвращении государственного регулирования цен на рынке электроэнергии, борьбу с Дмитрием Фирташем, введение Советом нацбезопасности и обороны санкций против Дмитрия Козака, Виктора Медведчука и его жены, связанных с ним телеканалов, задержание топ-менеджеров Приватбанка.

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Также пресс-секретарь Зеленского напомнила, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов борются с государством в нескольких юрисдикциях по возмещению денег. Она назвала дело Приватбанка "символом безнаказанности олигархов" и ожидает прогресса, в котором будут видеть "большой прорыв для Украины".

"Зеленский готов бросить вызов влиянию украинских олигархов повсюду: от энергетического и банковского секторов к политике и медиа. Предыдущие украинские лидеры много говорили о деолигархизации, но мало делали. Зеленский хочет, чтобы за него говорили его действия", - написала Мендель.

Ранее британское издание Financial Times написало, что до введения этих санкций Зеленский не делал решительных действий в борьбе с олигархами, хоть его и избирали за обещания "сломать систему" захвата государства кучкой олигархов.