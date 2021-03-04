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Financial Times написало о Зеленском и системе кучки олигархов

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Financial Times написало о Зеленском и системе кучки олигархов
Нападение на Медведчука стал важнейшим изменением политики Зеленского с момента его инаугурации, пишет британское издание. Фото: president.gov.ua

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины вести санкции против Виктора Медведчука и его соратников частично является попыткой президента Владимира Зеленского получить расположение администрации нового президента США Джозефа Байдена. Об этом написало британское издание Financial Times.

По мнению советников президента и аналитиков, это нападение на Медведчука, кума президента России Владимира Путина, стало важнейшим изменением политики Зеленского с момента его инаугурации в 2019 году, отмечает издание, сообщает "Радіо Свобода"

"Это огромный риск и очень смелый шаг. Речь идет об очень могущественных людях, - сказал бывший президент Грузии и нынешний советник Зеленского Саакашвили. - Люди ожидали результатов Зеленского. Если вы хотите изменить правила игры, нужно идти против них (олигархов)".

Санкции против Медведчука и связанных с ним телеканалов дают украинцам надежды на еще большие мероприятия против олигархов, пишет издание. В СНБО намекают, что действительно готовят больше санкций.

"Продолжение следует, поверьте - продолжение следует. Далее будут оффшоры, дальше будет собственность. Далее будет все, что украли с 1991 года у украинского народа, будет возвращено народу", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире одного из политических ток-шоу после объявления санкций против Медведчука.

До введения этих санкций, Зеленский не делал решительных действий в борьбе с олигархами, хоть его и избирали за обещания "сломать систему" захвата государства кучкой олигархов, пишет Financial Times.

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Украинская власть не прислушалась к требованиям Международного валютного фонда об открытии уголовных производств против олигарха Игоря Коломойского в деле Приватбанка. Financial Times называет ее "одним из крупнейших банковских мошенничеств в Европе".

Во время национализации Приватбанка в 2016 году, Украина потратила более 7% ВВП в его докапитализацию после того, как регуляторы обнаружили на счетах банка недостаток в более 155 млрд грн ($5,5 млрд). Бывших владельцев банка Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова обвиняют в нанесении этих убытков путем вывода средств через оффшорные компании.

Коломойский и его телеканалы поддержали предвыборную кампанию Зеленского. Олигарх также контролирует десятки депутатов Верховной Рады, которые номинально принадлежат к партии президента "Слуга народа".

Однако 23 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении трем бывшим высшим должностным лицам Приватбанка. Это повысило надежды, что дальше власть Зеленского может взяться за Коломойского и его партнеров, отмечает Financial Times.

Эти действия также могут понравиться администрации Байдена, по информации издания. Федеральная служба безопасности США расследует Коломойского из-за возможного отмывания средств банка через коммерческую и промышленную собственность. А Медведчук находится под американскими санкциями за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины.

"В этом случае давление США очень помогает. Сигналы из Вашингтона состят в том, что то, что раньше терпели, больше терпеть не будут", - цитирует издание Саакашвили.

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Зеленский ранее не боролся против Медведчука "потому что боялся испортить" попытки установления мира с Россией, сказал Александр Данылюк, бывший министр финансов, который несколько месяцев был секретарем СНБО в 2019 году.

"Но полтора года решительных усилий Зеленского побудить Россию к решению проблемы войны не дали ощутимого прогресса касательно мира, - говорит Адриан Каратницкий, старший научный сотрудник американского неправительственного аналитического центра Atlantic Council. - Нападением на Медведчука и "пятую колонну" России, Зеленский борется с явной угрозой национальной безопасности, а также применяет быстрое, ощутимое средство против этой угрозы".

Партия Медведчука ОПЗЖ и лояльные к Коломойскому депутаты блокировали реформы, важные для многомиллиардной поддержки со стороны МВФ, США и Европейского союза. Они также повлияли на решение Конституционного суда, что грозило лишить ключевых инструментов антикоррупционные органы и отменить важные экономические реформы.

"Зеленский понял, что он был на грани потери политической власти, его контроль - это лишь иллюзия, поэтому он должен был что-то сделать", - говорит Данилюк.

"Все, что Зеленский делает сейчас, - это попытка вернуть свой первоначальный облик, на котором он сможет построить свою кампанию для переизбрания. Чтобы иметь какие-то шансы, ему нужны заметные дела, чтобы продемонстрировать, что он борется со старой гвардией", - сказала аналитик фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина.

Действия Зеленского против Медведчука были "огромным приятным сюрпризом", говорит исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дария Каленюк.

"Однако я не уверена, что президент готов вести полномасштабную войну против всех олигархов. Для этого ему надо избавиться пресловутых людей в своей команде и перезагрузить судебную систему", - отметила Каленюк и добавила, что люди с конфликтами интересов в его администрации подрывают такие реформы.

2 февраля президент ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность 3 телеканалов - "112", Newsone и ZIK. Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры применяются, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам.

Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали 8 месяцев, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины. В ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

19 февраля СНБО ввела санкции против сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. Его расследует СБУ.

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