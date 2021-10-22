Заседание СНБО будет нетрадиционным - СМИ

Сегодня состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Оно завершиться не традиционными решениями, а рядом протокольных поручений, сообщает ZN.UA
Во-первых, будут проанализированы все решения СНБО с 2019 года в энергетической сфере. Уровень выполнения этих решений уверенно стремится к нулю, начиная с первого - по обеспечению энергетического баланса в Украине, принятого в 2019 году, пишет издание.
Президент Владимир Зеленский будет пытаться апеллировать к исполнительской дисциплине.
Протокольные поручения в основном будут касаться Нафтогаза. Речь пойдет о списке объектов социальной инфраструктуры по которым будет действовать запрет на отключение тепла и электроэнергии. Также будет идти речь об энергетическом кризисе, в которой сейчас находится Украина.
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Вторую часть заседания посвятят коронавирусу. Поднимут тему вакцинации.
18 октября состоялось очень эмоциональное селекторное совещание президента и правительства на эту тему.
Информация о том, что в Запорожье работает всего два пункта вакцинации в выходные заставила Зеленского "повысить тон на три октавы". И в таком тоне объяснять министру здравоохранения Виктору Ляшко, что у людей именно в выходные появляется время, чтобы пойти вакцинироваться. Поэтому все пункты вакцинации, которые есть, должны работать в выходные дни и открываться в ближайшем доступе к людям.
Зеленский заявил, что необходимо становиться ближе к людям, а не дальше от них, и делать как им удобно. Указал на то, что "потратил четыре часа своего времени, просматривая рекламные блоки на центральных каналах с 20:00 до 24:00".
"Я не увидел ни одного социального ролика, призывающего к вакцинации", - сказал президент.
Эта претензия уже была адресована Александру Ткаченко, министру культуры и информационной политики.
Также президент заявил, что нужно поднять уровень вакцинации. Ведь, "у нас есть все, у нас есть медперсонал, вакцины, но условий удобных для людей для вакцинации до сих пор не создали".
В тоже время "Українська правда" сообщает, что заседание запланировано на 16.30.
За ошибки СНБО в санкциях относительно криминальных авторитетов уволили руководство Департамента стратегических расследований Национальной полиции, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.
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