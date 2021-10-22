Заседание СНБО будет нетрадиционным - СМИ

На СНБО будут говорить о вакцинации. Фото: president.gov.ua

Сегодня состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Оно завершиться не традиционными решениями, а рядом протокольных поручений, сообщает ZN.UA

Во-первых, будут проанализированы все решения СНБО с 2019 года в энергетической сфере. Уровень выполнения этих решений уверенно стремится к нулю, начиная с первого - по обеспечению энергетического баланса в Украине, принятого в 2019 году, пишет издание.

Президент Владимир Зеленский будет пытаться апеллировать к исполнительской дисциплине.

Протокольные поручения в основном будут касаться Нафтогаза. Речь пойдет о списке объектов социальной инфраструктуры по которым будет действовать запрет на отключение тепла и электроэнергии. Также будет идти речь об энергетическом кризисе, в которой сейчас находится Украина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рейтинг Зеленского за месяц скатился вниз

Вторую часть заседания посвятят коронавирусу. Поднимут тему вакцинации.

18 октября состоялось очень эмоциональное селекторное совещание президента и правительства на эту тему.

Информация о том, что в Запорожье работает всего два пункта вакцинации в выходные заставила Зеленского "повысить тон на три октавы". И в таком тоне объяснять министру здравоохранения Виктору Ляшко, что у людей именно в выходные появляется время, чтобы пойти вакцинироваться. Поэтому все пункты вакцинации, которые есть, должны работать в выходные дни и открываться в ближайшем доступе к людям.

Зеленский заявил, что необходимо становиться ближе к людям, а не дальше от них, и делать как им удобно. Указал на то, что "потратил четыре часа своего времени, просматривая рекламные блоки на центральных каналах с 20:00 до 24:00".

"Я не увидел ни одного социального ролика, призывающего к вакцинации", - сказал президент.

Эта претензия уже была адресована Александру Ткаченко, министру культуры и информационной политики.

Также президент заявил, что нужно поднять уровень вакцинации. Ведь, "у нас есть все, у нас есть медперсонал, вакцины, но условий удобных для людей для вакцинации до сих пор не создали".

В тоже время "Українська правда" сообщает, что заседание запланировано на 16.30.

За ошибки СНБО в санкциях относительно криминальных авторитетов уволили руководство Департамента стратегических расследований Национальной полиции, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.