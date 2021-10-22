В МВД полетели головы из-за "косяков" СНБО

Провели служебное расследование, сказал Монастырский. Фото: Facebook.com/moden.ua

За ошибки СНБО в санкциях касательно криминальных авторитетов уволили руководство Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский во время часа вопросов к правительству в парламенте.

"Касательно технических исправлений, осуществленных СНБО. Действительно, Министерство внутренних дел провело оценку выполнения санкций и были обнаружены технические изменения в фамилиях, в частности латиницей. Там, где определенные буквы не соответствовали тем данным, которые находятся в заграничных паспортах, в частности этих граждан.

Где-то была изменена или не соответствовала дата рождения, где-то было указано другое гражданство. Всего таких технических исправлений было сделано 108", - рассказал Монастырский.

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Министр заявил, что криминальных авторитетов не исключили из санкционных списков.

"Эти ошибки уже передали в Национальный банк и в банковские учреждения, чтобы были заблокированы счета этих лиц, если они не были заблокированы в связи с этими техническими неточностями.

Было проведено служебное расследование, в результате чего уволили целый ряд лиц с Нацполиции, в частности руководство департамента стратегических расследований", - заявил Монастырский.

На прошлой неделе секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в санкционных списках против криминальных авторитетов обнаружили ошибку касательно 108 человек. 14 мая СНБО ввела санкции против против 557 воров в законе. В следующем году в Украине должны появиться специальные тюрьмы для таких лиц.