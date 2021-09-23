В Украине для "воров в законе" будут специальные тюрьмы

Есть опасность содержания влиятельных преступников в обычных тюрьмах и колониях. Фото: pixabay.com

В следующем году в Украине должны появиться специальные тюрьмы для "воров в законе".

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, пишет Liga.net

С ее слов, есть опасность содержания влиятельных преступников в обычных тюрьмах и колониях, поскольку другие осужденные могут выполнять их приказы.

Это дает возможность "ворам в законе" влиять на администрацию, запугивая ее и персонал учреждения, или влиять на других осужденных.

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Чтобы устранить такие риски, в следующем году Минюст планирует создать два спецучреждения.

Их персонал будут психологически готовить для работы с такими осужденными, будут обработаны технические средства - видеосвязь, видеонаблюдение и видеорегистраторы для персонала, а также средства глушения мобильной связи.

2 июня 2020 Верховная Рада приняла закон о привлечении к уголовной ответственности "воров в законе".