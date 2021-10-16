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суббота, 16 октября 2021 03:27

СНБО ошибочно ввела санкции против 108 человек - секретарь

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СНБО ошибочно ввела санкции против 108 человек - секретарь
СНБО ошибочно ввела санкции. Фото: Корреспондент

Совет нацбезопасности и обороны признал ошибку о внесении в санкционные списки 108 человек.

"То, что касается применения санкций в отношении контрабандистов и "воров в законе". Начали с вопроса криминалитета. Была доклад министра внутренних дел Дениса Монастырского. К большому сожалению, в решении СНБО, которое готовилось ранее, была сознательная ли сознательная ошибка относительно 108 человек , которую мы уже исправили", - сообщил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов на брифинге.

8 причастных к составлению списка людей наказаны, часть людей освобождена из рядов МВД и 2 человека снижены, заявил Данилов.

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Совет национальной безопасности и обороны ввела санкции против 237 организаторов выборов в Госдуму РФ на территории оккупированных Крыма и Донбасса. Это продолжение санкционной политики Украины против РФ.

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