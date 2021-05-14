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пятница, 14 мая 2021 21:20

СНБО ввел санкции против криминальных авторитетов

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СНБО ввел санкции против криминальных авторитетов
Приняли санкции против 557 воров в законе. Фото: "Українська правда"

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял санкции против 557 воров в законе.

Санкции применены к 111 иностранцам - криминальным авторитетам, сообщает пресс-служба президента Украины.

На заседания обсудили государственные земли и дома в Конча-Заспе и Пуще-Водице.

"Накануне Дня науки в Украине были отмечены не только наши ведущие ученые, но и представители так называемых неклассических наук. Прежде всего это лица, которые являются профессорами по нарушению Уголовного кодекса - так называемые воры в законе и криминальные авторитеты. После принятия закона о ворах в законе, стратегии борьбы с организованной преступностью и девяти месяцев работы применены персональные санкции против 557 воров в законе, известных сейчас в мире. Большинство из них находится не в Украине. А число тех, кто находится в Украине на свободе, уменьшилось вдвое: от 34 до 17 человек. Сегодня мы сделали все, чтобы эта цифра равнялась нулю. В ближайшее время и навсегда", - сказал президент Владимир Зеленский.

Криминальным авторитетам запретят въезд на территорию Украины. Им заблокируют активы. Откажут в визе, виде на временное или постоянное проживание, разрешении на иммиграцию. Им откажут в продлении срока пребывания в Украине.

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"Одним словом: тем, кто не в Украине, нечего сюда приезжать. Тем, кто в Украине - нечего здесь задерживаться. То же касается и другого звена этого мира - лидеров преступных группировок, так называемых криминальных авторитетов. Мы - гостеприимная страна, но не для 111 иностранцев - это криминальные авторитеты, к которым сегодня применен такой же пакет санкций. Мы не говорим вам "до свидания", мы говорим "прощайте", - подчеркнул Зеленский.

Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию развития кибербезопасности на следующие пять лет. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил об этом на брифинге после заседания СНБО.

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