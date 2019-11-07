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четверг, 07 ноября 2019 10:07

Заработала судебная реформа от Зеленского

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Заработала судебная реформа от Зеленского
Реформа предусматривает сокращения.

7 ноября вступили в силу изменения в Закон "О судоустройстве и статусе судей". Их в Верховную Раду подавал президент Владимир Зеленский.

С этого дня прекращаются полномочия членов Высшей квалификационной комиссии судей, а новый руководитель секретариата комиссии назначается по результатам конкурса, пишет LB.ua

Новый состав комиссии сократят с 16 до 12 членов. Его обязан сформировать Высший совет правосудия в течение 90 дней, то есть до 7 февраля.

Срок полномочий членов комиссии составит 4 года. Одно и то же лицо не может осуществлять полномочия два срока подряд.

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Также предусмотрено сокращение количества судей Верховного Суда с 200 до 100 человек. Процедуру должен провести новый состав Высшей квалификационной комиссии судей до 7 апреля 2020 года.

Судей отберут по критериям профессиональной компетентности, добродетели и этики. Судьи ВС, которые не пройдут отбор, смогут продолжить работу в апелляционных судах.

Кроме того, законом предусмотрено создание комиссии по вопросам добропорядочности и этики. Комиссия будет инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности судей, членов ВККС и Высшего совета правосудия.

В состав комиссии входят три члена Высшего совета правосудия и три международных эксперта. Они получат право оценивать добродетель кандидатов в органы судебного самоуправления, в том числе ВРП, инициировать их увольнение, следить за добродетелью судей Верховного суда.

Ранее Совет Европы раскритиковал президентский закон, предусматривающий реформу судебной системы.

Мол, изменения могут иметь существенное влияние на независимость судебной системы."В частности, это повлияет на статус и полномочия судей, а также на соответствующие процедуры", - заявляла генсек Совета Европы.

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Дата
07
ноября

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