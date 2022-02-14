Запрос неприемлем: Кремль отреагировал на требование Украины объяснить активность на границе - СМИ

В Кремле назвали "неприемлемым" требование Украины объяснить военную активность на границе. Фото: REUTERS

В России назвали неприемлемыми требования предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму.

Москва уже отреагировала на требования Киева, сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

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"В ответе говорится, что он не ведет никакой необычной военной деятельности на своей территории", - сообщил журналист.

Запрос Украины в соответствии с Венским документом ОБСЕ неприемлем, отметили россияне.

Украина в рамках Венского документа требовала от России разъяснений по военной деятельности у границ страны и в оккупированном Крыму. На ответ у РФ было 48 часов, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Россия не предоставила данные по своим войскам в течение отведенного ей времени. Теперь Украина созывает срочную встречу с Россией и другими странами-участницами Венского документа.