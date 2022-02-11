Россия имеет 48 часов: Украина требует разъяснений по поводу активности на границе

Украина требует от России разъяснений по военной активности у границ и в оккупированном Крыму. Фото: REUTERS

Украина требует от России разъяснений по военной деятельности у границ страны и в оккупированном Крыму.

На ответ РФ имеет 48 часов. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook 11 февраля.

"Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа. И обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму", – говорится в сообщении министра.

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Глава МИД уточнил, что согласно документу Россия должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить дату ее завершения. А также наименование, подчиненность, количество военных формирований, типы вооружений и военной техники, участвующих в этой деятельности.

Если Россия откажется или предоставит недостаточно информации, Украина инициирует внеочередную встречу стран-участниц ОБСЕ, отметил Кулеба.

"Россия имеет 48 часов на ответ. В случае ее отсутствия или предоставления недостаточной, или ненадлежащей информации, Украина обратится в РФ и другие государства-участники Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет дать разъяснение", - добавил украинский министр.

10 февраля стартовали военные учения России и Беларуси. В Кремле утверждают, что эти учения носят исключительно оборонительный характер. Однако на Западе подозревают, что это часть подготовки к возможному вторжению в Украину. Так, в администрации президента США заявили, что считают угрозой эскалации вблизи украинских границ совместные военные учения Беларуси и России.