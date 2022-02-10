Опасность вторжения России остается высокой - Пентагон

В Пентагоне сообщают, что Россия продолжает наращивать войска. Фото: Reuters

В США уверены, что Россия все еще планирует дестабилизизацию.

Вероятность вторжения остается высокой, сказал спикер минобороны Джон Кирби на брифинге.

Об этом свидетельствует продолжающееся наращивание техники и личного состава у границ Украины. Также опасность вторжения расширилась на морское направление.

Кирби сообщил, что только за последние сутки к восточным границам Украины прибыли дополнительные российские военные ресурсы. Спикер указал на увеличение российского контингента в Беларуси.

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Конкретное количество войск и ресурсов в Пентагоне не называют. Там настаивают на постоянном росте количества российских войск в регионе.

В Беларуси началась активная фаза военных учений "Союзная решительность-2022" с участием армии России. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. Привлекли органы управления, подразделения и части Восточного военного округа РФ и вооруженных сил Беларуси.