В Беларуси начались совместные с Россией военные учения

Учения продлятся до 20 февраля. Фото: Ваяр

В Беларуси началась активная фаза военных учений "Союзная решительность-2022" с участием армии России.

Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Привлекли органы управления, подразделения и части Восточного военного округа РФ и вооруженных сил Беларуси.

Учения пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесневский, Брестский и Осиповичский и на отдельных участках местности. Во время учений будут использовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

Учения будут продолжаться с 10 по 20 февраля. Неизвестно сколько техники и людей привлекли.

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НАТО назвало общие учения крупнейшим развертыванием России в Беларуси со времен холодной войны. Они вызывают опасения вторжения в Украину.

В Беларусь приехал начальник генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов. Он будет контролировать готовность российских военных к участию в учениях "Союзная решительность", передаёт минобороны РФ.