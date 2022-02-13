Украина созывает встречу с РФ и другими государствами через российские войска на границе

Украина созывает встречу с Россией и всеми государствами-участниками Венского документа ОБСЕ.

Обсуждать планируют усиление и перемещение войск РФ вдоль границы Украины и во временно оккупированном Крыму, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

Кулеба заявил, что Россия не ответила на запрос Украины.

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"Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму", - написал Кулеба. .

Он добавил, что если "Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников".

На оккупированных территориях Донбасса российские наемники не пропустили наблюдателей ОБСЕ. Кроме того, оккупанты угрожали наблюдателям посадить их в тюрьму, если они не поедут.