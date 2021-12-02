Заместитель Кулебы подал в отставку

Заместитель министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Егор Божок подал в отставку.

Он сообщил об этом в Twitter.

"Подал в отставку. Почему? Придет время, расскажу. Спасибо всем, с кем 20 лет бок о бок стояли на защите интересов Украины на международной арене. Честь имею!", - написал чиновник.

Божок стал замминистра иностранных дел Украины 14 марта 2019-го. В 2017-2019 годах он возглавлял Службу внешней разведки, был членом СНБО. В 2015-2017 годах являлся главой Миссии Украины при НАТО.

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Автор: @YehorBozhok Божок был заместителем с 2019 года

Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко подал в отставку. Об этом он сказал на пресс-конференции 18 ноября по результатам деятельности Фонда. По его словам, отставка не связана с продажей бывшего завода "Большевик".