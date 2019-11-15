За что выгнали Полякова и Скороход. Объяснение "слуг"

Депутаты демонстрировали отсутствие командной работы, говорит Корниенко. Фото: Макс Левин, lb.ua

Во фракции "Слуга народа" назвали официальную причину исключения депутатов Анны Скороход и Антона Полякова из состава политической силы.

Об этом рассказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, пишет "РБК-Україна".

"Нарушение договоренности по общей позиции по тем вопросам, по которым во фракции общая позиция. Это нарушение договоренности о голосовании, командной работы по тем вопросам, по которым есть согласие всей фракции", - сказал Корниенко.

По его словам, депутаты демонстрировали отсутствие командной работы.

"Я с ним (Поляковым. - Gazeta.ua) лично проводил диалоги и беседы по очень чувствительных наших законопроектах. Это земля, это по расчетным операторам - по ФОПам, это и №1008 (относительно деятельности органов судейского управления). Кажется, он тоже не голосовал. То есть по чувствительным законам у него была своя позиция, и она идеологически отличалась от фракции. То есть речь не о каких-то дисциплинарных моментах, а если человек системно не согласен с мнением фракции, зачем нам быть вместе?" - рассказал Корниенко.

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15 ноября фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов двух нардепов - Анну Скороход и Антона Полякова.