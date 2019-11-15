"Слуга народа" выгнала двух нардепов из фракции

Скороход и Поляков стали первыми нардепами, которых выгнали из фракции "Слуга народа".

Фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов двух нардепов - Анну Скороход и Антона Полякова.

Оба выступали в кулуарах перед журналистами на русском языке.

Поляков заявил, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что тот "с ними не плывет".

"Когда Богдан вызвал меня в Офис президента, у них были вопросы по ФОПам, по БФРам", - сказал Поляков.

Также нардеп заявил, что во фракции "раздают конверты".

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На камеры Поляков снял зеленый значок "Слуги народа" с пиджака.

"Буду внефракционным, а там посмотрим", - заявил он.

Скороход также заявила, что нардепам раздают "зарплаты в конвертах". Также она критиковала закон о рынке земли, мол, не надо продавать землю.

"Думаю, с Антоном будем внефракционными", - заявила Скороход.

14 ноября народный депутат от "Слуги народа" Анна Скороход заявила о давлении фракции и правоохранительных органов. Якобы из-за отличной от фракции позиции ее мужа задержали. Глава "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия на это ответил, что Скороход "неоднократно обращалась к народным депутатам и предлагала им материально-денежную помощь". Он сообщил, что будет ставить вопрос об исключении ее из фракции.