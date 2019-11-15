"Слуга народа" выгнала двух нардепов из фракции

 
Ексклюзивы
1/5
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 5886
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
2 Просмотров: 720
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 945
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 4509
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1836
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1008
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 900
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3636
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 558
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 333
Фото
Все фото
5
20
3
11
10
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
Разумков &quot;сделал&quot; Киву
Разумков "сделал" Киву
&quot;Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие&quot;: как &quot;Слуга народа&quot; съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
&quot;Слуги народа&quot; собрались на партийный съезд: фото
"Слуги народа" собрались на партийный съезд: фото
Видео
Все видео
Верховная Рада рассматривает во втором чтении проект бюджета. ОНЛАЙН
Верховная Рада рассматривает во втором чтении проект бюджета. ОНЛАЙН
Соколова - Коломойскому: "Убирайтесь к Путину в Россию"
Соколова - Коломойскому: "Убирайтесь к Путину в Россию"
Зеленский записал странное видео
Зеленский записал странное видео
Рада сегодня решит вопрос бюджета страны на 2020 год (онлайн)
Рада сегодня решит вопрос бюджета страны на 2020 год (онлайн)
"Слуга народа" попал в скандал с сигаретами
"Слуга народа" попал в скандал с сигаретами
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 900
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1323
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 981
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3942
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2142
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 ноября 2019
Просмотров: 243
Наші Юрики
Ми з моїм давнім юним другом Юриком бачимося тепер нечасто, бо він осів у Радомишлі й буває в столиці нерегулярними наїздами. Давній юний друг ...
пятница, 15 ноября 2019 10:29

"Слуга народа" выгнала двух нардепов из фракции

2 Комментировать
&quot;Слуга народа&quot; выгнала двух нардепов из фракции
Скороход и Поляков стали первыми нардепами, которых выгнали из фракции "Слуга народа".

Фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов двух нардепов - Анну Скороход и Антона Полякова.

Оба выступали в кулуарах перед журналистами на русском языке.

Поляков заявил, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что тот "с ними не плывет".

"Когда Богдан вызвал меня в Офис президента, у них были вопросы по ФОПам, по БФРам", - сказал Поляков.

Также нардеп заявил, что во фракции "раздают конверты".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появились подробности о муже депутата Скороход - бизнесмена из России

На камеры Поляков снял зеленый значок "Слуги народа" с пиджака.

"Буду внефракционным, а там посмотрим", - заявил он.

Скороход также заявила, что нардепам раздают "зарплаты в конвертах". Также она критиковала закон о рынке земли, мол, не надо продавать землю.

"Думаю, с Антоном будем внефракционными", - заявила Скороход.

14 ноября народный депутат от "Слуги народа" Анна Скороход заявила о давлении фракции и правоохранительных органов. Якобы из-за отличной от фракции позиции ее мужа задержали.

Глава "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия на это ответил, что Скороход "неоднократно обращалась к народным депутатам и предлагала им материально-денежную помощь". Он сообщил, что будет ставить вопрос об исключении ее из фракции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Слуга народа" выгнала двух нардепов из фракции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
ноября

В учебных заведениях ввели русифицированное правописание

Табаком лечили 36 болезней

Самое читаемое
Натуризм: хотите быть в гармонии с природой - обнажайтесь
Натуризм: хотите быть в гармонии с природой - обнажайтесь
27
 Просмотров: 42090
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением Просмотров: 21438
Появились тарифы на газ в регионах
Появились тарифы на газ в регионах Просмотров: 15453
Соколова - Коломойскому: &quot;Убирайтесь к Путину в Россию&quot;
Соколова - Коломойскому: "Убирайтесь к Путину в Россию"
 4 Просмотров: 10125
Ани Лорак уже не та: фаны на узнали певицу на фото
Ани Лорак уже не та: фаны на узнали певицу на фото
7
 Просмотров: 9181
Политика
"Слуга народа" Верещук о двух исключенных: "Сегодня они, а завтра я"
"Слуга народа" Верещук о двух исключенных: "Сегодня они, а завтра я" Просмотров: 144
Дело VAB: Писаруку назначили меру пресечения
Дело VAB: Писаруку назначили меру пресечения Просмотров: 36
Аслунд посоветовал не инвестировать в Украину: причины
Аслунд посоветовал не инвестировать в Украину: причины Просмотров: 207
Рябошапка прокомментировал, может ли Портнов получить статус подозреваемого
Рябошапка прокомментировал, может ли Портнов получить статус подозреваемого Просмотров: 252
ЕС назвала три главных недостатка принятого закона о земле
ЕС назвала три главных недостатка принятого закона о земле Просмотров: 333
Больше всего комментируют
9
"Отвернуться от Запада и занять у России $100 млрд". Коломойский шокировал новым заявлением
6
"Мне жаль погибших как со стороны Украины, так и из России" — защитник сборной
5
"Я родилась в России и нафиг мне этот украинский" Укрзализныця попала в скандал
4
Соколова - Коломойскому: "Убирайтесь к Путину в Россию"
3
Вузам могут позволить преподавать на русском
Голосов: 13660
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua