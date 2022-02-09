"З москалями не кохайтеся" - нардеп сделал борды ко Дню Валентина

Накануне Дня святого Валентина или Дня влюбленных в Ровно появились билборды с призывом "любиться, но не с мокалями".

Фото опубликовали "Чесно".

Борды – от имени народного депутата из "Слуга народа" Дмитрия Соломчука.

"Кохайтеся рівнянки, та не з москалями...", - написано.

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Дмитрий Соломчук шел 33 в списке партии "СН" на внеочередных выборах в Верховную Раду. Является членом Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

На президентских выборах возглавлял "Команду Зеленского" в Ровенской области. До депутатства занимался бизнесом.

День влюбленных – ежегодный праздник, который отмечают 14 февраля. Название происходит от святого Валентина, которого вспоминает в этот день во время литургии Католическая церковь.

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