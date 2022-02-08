Маникюр ко Дню влюбленных: показываем 14 нежных вариантов, которые следует сделать

Нейл-мастера ассоциируют маникюр ко Дню Святого Валентина с сердечками и нежно-розовым или красным цветом. Однако следует выбирать дизайн, который будет актуален не один день.

Если вам хочется попробовать тематический вариант, просмотрите идеи с сердечками, с которыми точно захочется ходить еще как минимум три недели. А если вам больше нравится минимализм, можно выбрать чудесный дизайн или же монохромный.

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Gazeta.ua собрала фото-подборку трендовых идей маникюра к самой романтичной дате года.

Фото: instagram.com/_kotono

Американская модель и самая молодая миллиардерша мира 24-летняя Кайли Дженнер, которая стала матерью во второй раз, поделилась архивным фото. Звезда прорекламировала собственный бренд косметики. Снялась в соблазнительной рекламной кампании, посвященной Дню влюбленных. Фотографировалась, очевидно, еще задолго до публикации, ведь позирует без живота.