"Вывалили кучу фактов, а вышла манипуляция" - что не так с расследованием "Схем" о Зеленском в Омане

"К сожалению, после этого просмотра "Схем" я почувствовал будто смотрю Шария", - объясняет Майкл Щур.

Журналисты программы "Схемы" не предоставили никаких доказательств встречи президента Украины Владимира Зеленского с представителем Кремля Патрушевым. В то же время общество получило кучу фактов, которые в совокупности выглядят манипуляцией.

Об этом сказал телеведущий Майкл Щур в своей телепрограмме.

"Я реально обижен тем, как ко мне относятся украинские журналисты-расследователи. Они меня не уважают и это очень не приятно.

Поговорим о свежем материале "Радио Свобода" "Схемы". Они взялись за общественно важную и действительно таинственную тему визита президента Зеленского в Оман.

И Офис президента и сам Зеленский сделали много, чтобы мы сомневались в правдивости объявленных ими причин поездки и плане встреч в Омане. Не визиты, не встречи публично не анонсировались. О пребывании президента в Омане мы узнали из сливных бачков. Казалось, президента просто поймали на отдыхе и его Офис начал хаотично устраивать какие-то комические ближневосточные митапы, похожие на кастинг в сиквел "Алладина".

В то же время, конспирологи из всех своих орудий стреляли бредом о том, что в Омане "сдают" страну. Конечно, без доказательств", - сказал телеведущий.

О пребывании президента в Омане узнали из сливных бачков

По словам Майкла Щура, "Схемы" не предоставили никаких доказательств встречи Зеленского с представителем Путина.

"Никаких доказательств. Вообще", - подчеркнул он.

"Я знаю, что на "Радио Свобода" работают адекватные журналисты и они действительно получили информацию из достоверных источников о том, что бывший глава ФСБ Патрушев летал в Оман. Могла команда Зеленского случайно зафрахтовать тот же чартер, которым до этого воспользовался Патрушев? Могла. А может это не случайное совпадение? Может. А может есть третья версия? Возможно. А может еще и четвертая?

Могут журналисты-расследователи просто вываливать на нас, зрителей, такие факты, чтобы мы делали выводы сами и подталкивать нас лишь к одному из возможных вариантов? Нет. Потому что в этом месте журналистские расследования превращаются в манипуляцию на основе сырого рабочего материала и не завершенной журналистской работы. К сожалению, после этого просмотра "Схем" я почувствовал будто смотрю Шария.

Я не хочу, чтобы "Радио Свобода" делала то, что делают Дубинский и Шарий. Я не хочу, чтобы журналисты программы "Схемы" вели себя, как Аваков - находили человека с бородой и обвиняли его без прямых доказательств в убийстве Шеремета. Журналистам-расследователям, в отличие от Авакова, нужны доказательства. Не об пребывании в радиусе 10 километров от места преступления, а реальные доказательства. Манипуляции - это путь в никуда", - заявил телеведущий.

На прошлой неделе журналисты "Радіо Свобода" опубликовали материал "Обманчивый отпуск", в котором рассказывается, что президент Украины Владимир Зеленский и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев пользовались одним самолетом в Омане.