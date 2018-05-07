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понедельник, 07 мая 2018 10:23

Выборы-2019: в Кремле нашли способ победы пророссийского кандидата

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Выборы-2019: в Кремле нашли способ победы пророссийского кандидата
Кремль надеется мобилизовать избирателей из ЛДНР и украинцев в России, чтобы они проголосовали за пророссийского кандидата на президентских выборах в Украине, считает народный депутат Дмитрий Тымчук. Фото: dniprograd.org

Кремль надеется мобилизовать избирателей из оккупированных территорий Донбасса и украинцев в России, чтобы на президентских выборах в Украине 2019 года победил пророссийский кандидат.

Об этом в Facebook пишет народный депутат Дмитрий Тымчук.

"Администрация президента РФ поставила перед политтехнологами Российского института стратегических исследований задача провести оценку электорального потенциала граждан Украины, находящихся на временно оккупированных территориях. А также тех, которые временно проживают в РФ, на предмет возможности "стимулирование их волеизъявления" для поддержки выгодного для Кремля кандидата или кандидатов на президентских выборах 2019 года в Украине", - пишет Тымчук.

Исследования будут проводиться под руководством российского политолога, директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.

"Команда Чеснакова разрабатывает схемы "избирательной мобилизации" граждан Украины в ОРДЛО и РФ, включительно с финансовым и транспортным обеспечением для тех пророссийски настроенных украинских граждан, которые будут голосовать на президентских выборах. Российская сторона рассчитывает организовать "управляемого голосования" в РФ. Параллельно будут проводить активную "предвыборную работу" в Украине. В последнем случае, по предварительным оценкам, Кремль рассчитывает на поддержку не менее двух миллионов пророссийски ориентированных и чувствительных к кремлевской пропаганде граждан Украины".

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По расчетам российских экспертов, общего количества избирателей, которых можно "мобилизовать", будет достаточно для обеспечения выхода во второй тур президентских выборов выгодного РФ кандидата, а в дальнейшем - и его победы, считает народный депутат.

Ранее политолог Александр Кочетков рассказал, что в баталиях за президентское кресло украинцы не увидят новых лиц. Рассчитывать на появление "украинского Макрона" также не стоит. Да и государству в состоянии войны нужен лидер иного типа.

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