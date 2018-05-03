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четверг, 03 мая 2018 19:48

Выборы-2019: эксперт спрогнозировал возможный сценарий

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Выборы-2019: эксперт спрогнозировал возможный сценарий
На президентских выборах 2019-го за первое место будут бороться Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. считает политолог Александр Кочетков. Фото: http://dniprograd.org

В баталиях за президентское кресло украинцы не увидят новых лиц. Рассчитывать на появление "украинского Макрона" также не стоит. Да и государству в состоянии войны нужен лидер другого типа.

О том, как стартует предвыборная кампания Gazeta.ua рассказал политолог Александр Кочетков.

"Сейчас Юлия Тимошенко - единственный реальный кандидат, который претендует на победу. Ее популярность базируется на том, что она враг Петра Порошенко. Любой человек, который обещает расследовать его деятельность, автоматически вызывает уважение у разочарованных украинцев, - говорит Александр Кочетков. - Главная проблема в ее окружении. Создать команду молодых, мощных и не запятнанных властью людей. Не побояться ввести механизм контроля власти. Но ни позитивной программы, ни команды пока что не видим. Поэтому ее позиция будет снижаться. Рейтинг Петра Порошенко, наоборот, вырастет. Этому будут способствовать его многочисленные медийные ресурсы".

Юлия Тимошенко и Петр Порошенко устроят схватку за кресло президента. С достаточно большим отставанием на третьем-четвертом местах могут оказаться Олег Ляшко и Святослав Вакарчук, считает эксперт.

"Ситуация изменится при условии, если президент не пойдет на второй срок. В таком случае, Тимошенко потеряет 60% поддержки. С ней будут бороться несистемные кандидаты, которые станут полноценными участниками игры".

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"Проблема руководителя партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко в отсутствии заметной борьбы с его стороны. Общество не хочет голосовать за того, кто не стремится победить. Изменить ситуацию Гриценко сможет, договорившись с олигархом, который даст ему хотя бы одно СМИ. Без этого претендовать на что-то в Украине невозможно, - говорит Кочетков. - Популярность Святослава Вакарчука объясняется усталостью украинского общества от типичных политиков. Сильная сторона музыканта в том, что оппоненты не воспринимают его серьезно. Пока он не баллотируется, находится в очень удобных условиях. Имеет положительный имидж. Никакого негатива, как вокруг Порошенко или Тимошенко".

Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала исследование о поддержке кандидатов на пост президента. По его результатам лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко набирает 9%. На втором месте — руководитель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко с 7%.

По 6% набирают сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, музыкант Святослав Вакарчук и шоумен Владимир Зеленский.Петра Порошенко поддерживают 5% опрошенных. Треть людей не определились или не хотят голосовать. Президентские выборы должны состояться в марте 2019 года.

Опрос провели с 10 по 22 апреля во всех областях, кроме временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей и Крыма. В нем приняли участие 6 тыс. граждан.

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