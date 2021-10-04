Выборы мэра Харькова "переплюнули" президентские по рекламе - 5773 грн за секунду на "1+1"

Самая дорогая цена рекламы в прайм-тайме. Самая дешевая - ночью. Фото: @NationalBankOfUkraine

Самая дорогая видеореклама в 30 с. на телеканале "1+1" будет стоить кандидатам в мэры Харькова 173 тыс. грн. 1 с. - 5773 грн.

Об этом сообщило движение "Чесно".

Такую цену нужно заплатить за рекламу в промежутке между 21:00 и 22:00. Данные обнародовали издания "Голос України" и "Урядовий кур'єр".

Самые высокие цены за рекламу хочет "1+1", за ним - каналы "Україна" и "ІНТЕР/ІНТЕР+". Самая дорогая цена в прайм-тайме: с 19:00 до 22:00. Самая дешевая - ночью.

Региональный телеканал "ПРАВО А/ТВК" также варьирует цены в зависимости от продолжительности видеоролика. Но предлагает не просто короткие видеоролики, а целые программы.

Например, реклама до 3 мин. с 7:00 до 12:00 будет стоить 500 грн/мин. А вот реклама до 30 мин. с 6:00 до 10:00 на этом телеканале обойдется в 240 грн/мин.

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Например, во время предвыборной президентской кампании 2019 года больше всего реклама стоила на телеканале "Україна". Тогда 1 с. на этом ТРК в вечерний прайм-тайм стоила до 5658 грн (без НДС).

Во время выборов в Верховную Раду максимальная стоимость 1 с. на ТРК "Україна" в вечернем прайм-тайме снизилась вдвое - до 2829 грн (без НДС).

Такую же сумму нужно было отдать за рекламу на спортивных "Футбол 1" и "Футбол 2", которые также входят в медиагруппу олигарха Рината Ахметова.

Реклама на "1+1" олигарха Игоря Коломойского во время парламентской кампании в вечерний прайм-тайм стоила 2250 грн.

Выборы мэра Харькова Верховная Рада назначила на 31 октября. Участие в выборах принимают 13 кандидатов. Бывший мэр Харькова Геннадий Кернес умер в декабре прошлого года.