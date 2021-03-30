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вторник, 30 марта 2021 21:01

Выборы мэра Харькова назначили на октябрь

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Выборы мэра Харькова назначили на октябрь
Депутаты Верховной Рады назначили внеочередные выборы Харьковского городского головы. Фото: Facebook

Внеочередные выборы Харьковского городского головы состоятся 31 октября 2021 года.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании парламента. "За" проголосовали 249 депутатов.

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Авторами постановления являются члены Комитета по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства - Алина Загоруйко и Андрей Клочко.

Теперь Центральная избирательная комиссия должна определить размер расходов, необходимых для проведения выборов, а Кабмин обеспечить их финансирование.

Бывший мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря 2020 м. Переизбрался на должность осенью прошлого года.

Обязанности мэра исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.

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марта

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