Выборы мэра Харькова назначили на октябрь

Депутаты Верховной Рады назначили внеочередные выборы Харьковского городского головы. Фото: Facebook

Внеочередные выборы Харьковского городского головы состоятся 31 октября 2021 года.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании парламента. "За" проголосовали 249 депутатов.

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Авторами постановления являются члены Комитета по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства - Алина Загоруйко и Андрей Клочко.

Теперь Центральная избирательная комиссия должна определить размер расходов, необходимых для проведения выборов, а Кабмин обеспечить их финансирование.

Бывший мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря 2020 м. Переизбрался на должность осенью прошлого года. Обязанности мэра исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.