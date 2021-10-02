Выборы мэра Харькова: регистрацию кандидатов завершили - список

Харьковская территориальная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на должность городского председателя.
В субботу комиссия зарегистрировала еще пять кандидатов, сообщает "Інтерфакс-Україна"
"Сегодня мы зарегистрировали еще пять кандидатов. Это Алина Мустафаева, Сергей Ряполов, Николай Кукурика, Виктор Величков и Денис Ярославский. Все они самовыдвиженцы", - сказала председатель комиссии Елена Матвиенко.
"В целом подали 15 пакетов документов. 13 кандидатов мы зарегистрировали. Двум отказали из-за неполного пакета документов", - сказала председатель избиркома.
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Список кандидатов в мэры Харькова:
Игорь Терехов, "Блок Кернеса - Успешный Харьков";
Михаил Добкин, бывший "регионал";
Константин Немичев, "Национальный корпус";
Денис Ярославский, самовыдвиженец;
Валерий Говоров, ОПЗЖ;
Владимир Плетнев, депутат от "Партии Шария";
Дмитро Маринин, колишній депутат;
Александр Скорик, "Европейская солидарность";
Александр Кондрусик, самовыдвиженец;
Алина Мустафаева, "Слуга народа";
Сергей Ряполов, потерпевший по делу Кернеса;
Виктор Величков, пенсионер;
Николай Кукурика, "Партия пенсионеров".
Выборы мэра Харькова на 31 октября назначила Верховная Рада. Бывший мэр Харькова Геннадий Кернес умер в декабре прошлого года.
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