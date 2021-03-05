"Вы намеренно нас в изоляцию от всего мира вводите?" - Степанова раскритиковали в Раде

Всех украинцев вакцинируют до конца года, говорит Степанов. Фото: "Укрінформ"

Министра здравоохранения Максима Степанова обвинили в том, что он хочет изолировать украинцев от ЕС. Это произошло во время его доклада в Верховной Раде в пятницу.

Это произошло во время его доклада в Верховной Раде в пятницу.

К министру обратилась депутат от "Голос" Ольга Стефанишина.

"У нас наконец появилась вакцина. И это конечно победа. Но опять что-то пошло не так. За первую неделю вы смогли вакцинировать шесть тысяч восемьсот восемьдесят восемь человек. Понятно, что первая неделя - это тяжело. Но даже Польша за первую неделю вакцинировала восемьдесят тысяч. А Сербия с шестимиллионным населением - одиннадцать тысяч. Это в два раза больше, чем смогли вы.

Если будем вакцинировать население такими темпами, мы достигнем коллективного иммунитета семьдесят семь лет", - сказала депутат.

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"Я дам вам фору. И представлю, что вы в десять раз больше будете вакцинировать. Все равно только в 2029 году с вами Украина достигнет коллективного иммунитета. Уже этим летом страны вводят паспорта вакцинации и не будут пускать нас в Европейский союз без вакцины. Вы намеренно нас в изоляцию от всего мира вводите? Своим бездействием и несовершенством, скажите пожалуйста", - спросила она у Степанова.

На что министр ответил:

"У вас есть способности к математической науки. Но кроме подсчетов еще существует формула. У вас неправильные данные заложены в формулу".

Степанов заявил о плане вакцинации до конца года.

"Согласно нашему плану, предусмотрена вакцинация всех без исключения граждан Украины до конца этого года. Раскатываем вакцинацию каскадным путем. Сейчас работают мобильные бригады, которые каждый день добавляются. И будет увеличиваться количество вакцинированных. Поэтому подсчитывайте дальше", - заявил руководитель Минздрава.

Второй день подряд в Украине фиксируют свыше 10 тыс. новых больных коронавирусной инфекцией. На 1-м месте по количеству заражений 3-й день подряд остается Киев. В Украине началась 3-я волна эпидемии коронавирусной болезни