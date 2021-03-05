Коронавирус в Украине: второй день подряд имеем более 10 тыс. новых больных

За последние сутки в Украине обнаружили 10 155 новых больных коронавирусом. Из них детей - 577, медработников - 345.
На 1-м месте по количеству заражений 3-й день подряд остается Киев. Здесь за последние сутки насчитали 910 новых больных. Далее идут Винницкая - 816, Закарпатская - 748, Ивано-Франковска - 737 и Житомирская - 695 - области.
Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 384 917 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 5 марта сообщает Минздрав.
Умерли 26 763 пациентов, из них 172 за последние сутки. Выздоровели - 1 191 022, за последние сутки 4129.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В красную зону могут отправить еще 4 области
Количество заболеваний в областях за сутки:
Киев - 910 случаев;
Винницкая область - 816 случаев;
Волынская область - 277 случаев;
Днепропетровская область - 497 случаев;
Донецкая область - 334 случая;
Житомирская область - 695 случаев;
Закарпатская область - 748 случаев;
Запорожская область - 163 случая;
Ивано-Франковская область - 737 случаев;
Киевская область - 690 случаев;
Кировоградская область - 69 случаев;
Луганская область - 50 случаев;
Львовская область - 646 случаев;
Николаевская область - 209 случаев;
Одесская область - 372 случая;
Полтавская область - 172 случая;
Ровенская область - 198 случаев;
Сумская область - 238 случаев;
Тернопольская область - 394 случая;
Харьковская область - 566 случаев;
Херсонская область - 54 случая;
Хмельницкая область - 418 случаев;
Черкасская область - 204 случая;
Черновицкая область - 561 случай;
Черниговская область - 137 случаев.
17 февраля Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля 2021 года и установил его адаптивную модель с четырьмя уровнями эпидемической опасности распространения Covid-19. Для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины будет продлен режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля и установлен в целом в стране или на территории отдельных регионов зеленый, желтый, оранжевый или красный уровни эпидемической опасности. В красной зоне находятся 3 области: Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая.
Комментарии