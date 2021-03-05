Коронавирус в Украине: второй день подряд имеем более 10 тыс. новых больных

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,3 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 10 155 новых больных коронавирусом. Из них детей - 577, медработников - 345.

На 1-м месте по количеству заражений 3-й день подряд остается Киев. Здесь за последние сутки насчитали 910 новых больных. Далее идут Винницкая - 816, Закарпатская - 748, Ивано-Франковска - 737 и Житомирская - 695 - области.

Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 384 917 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 5 марта сообщает Минздрав.

Умерли 26 763 пациентов, из них 172 за последние сутки. Выздоровели - 1 191 022, за последние сутки 4129.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

Киев - 910 случаев;

Винницкая область - 816 случаев;

Волынская область - 277 случаев;

Днепропетровская область - 497 случаев;

Донецкая область - 334 случая;

Житомирская область - 695 случаев;

Закарпатская область - 748 случаев;

Запорожская область - 163 случая;

Ивано-Франковская область - 737 случаев;

Киевская область - 690 случаев;

Кировоградская область - 69 случаев;

Луганская область - 50 случаев;

Львовская область - 646 случаев;

Николаевская область - 209 случаев;

Одесская область - 372 случая;

Полтавская область - 172 случая;

Ровенская область - 198 случаев;

Сумская область - 238 случаев;

Тернопольская область - 394 случая;

Харьковская область - 566 случаев;

Херсонская область - 54 случая;

Хмельницкая область - 418 случаев;

Черкасская область - 204 случая;

Черновицкая область - 561 случай;

Черниговская область - 137 случаев.

17 февраля Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля 2021 года и установил его адаптивную модель с четырьмя уровнями эпидемической опасности распространения Covid-19. Для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины будет продлен режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля и установлен в целом в стране или на территории отдельных регионов зеленый, желтый, оранжевый или красный уровни эпидемической опасности. В красной зоне находятся 3 области: Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая.