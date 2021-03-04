В Украине началась третья волна Covid-19. Власть не исключают повторный локдаун

Не надо тешить себя иллюзиями, коронавирус не отступил, говорят в правительстве. Фото: Getty Images

В Украине началась 3-я волна эпидемии коронавирусной болезни. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции в четверг.

"Каждый день видим рост количества заболевших. Надо констатировать, что началась 3-я волна эпидемии в Украине. Это цифры, статистика, которую мы видим. Ее невозможно скрыть.

Надо осознавать - началась 3-я волна", - заявил глава правительства.

"Какие у нас инструменты? Адаптивный карантин. Вы видите красный уровень и такой жесткий локдаун введен в Ивано-Франковской области. Черновицкая, Житомирская, Винницкая на подходе, Закарпатская, Тернопольская. И еще ряд областей, которые по нашей терминологии "оранжевый уровень". Это означает, что на подходе может быть жесткий локдаун.

Конечно, когда большинство областей будут в красных зонах, скорее всего придется возвращаться к той модели локдауна, который Украина уже проходила. Не хотелось бы этого делать. Искренне говорю.

Поэтому надо еще раз обратиться к сознанию граждан: коронавирус никуда не делся. Начало вакцинации означает лишь начало. Процесс вакцинации во всем мире займет минимум 2 года. В течение этих 2 лет - масочный режим, дезинфекция рук, социальная дистанция. Надо уберечь себя, своих близких. И не тешить себя иллюзиями, что вакцина все спасет.

Вы видите, какая сегодня конкуренция между странами за вакцину, какой дефицит", - заявил Шмыгаль.

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Процесс вакцинации технологически будет занимать определенное время, сказал премьер.

"Общество, которое имеет высокий уровень сознания относительно ограничений, оно пройдет эти волны. Возможно будет и 4-я, 5-я.

Я понимаю, что общество изможденное. Отдельные отрасли, бизнес истощены от этих локдаунов.

Вакцина - это, конечно, свет в конце тоннеля. Но это история 1,5-2 лет", - сказал глава правительства.

В Украине зафиксировали новый скачок коронавируса. За последние сутки выявлено 10 057 новых больных коронавирусом, умерли 194 человека.