Вспомнить все: эксперт предупредил о шквале предвыборной чернухи

В выборах примут участие 44 кандидата. Фото: galinfo.com.ua

Март будет очень богатым на компроматы и расследование ведущих кандидатов в президенты.

Такое убеждение высказал политический обозреватель Кирилл Сазонов в эфире телеканала "Эспрессо".

"Нас ждет целый шквал чернухи. И Порошенко, и Тимошенко, и Гриценко, и масса других ребят в политике очень давно. Они в аппаратных играх очень давно. За каждым есть шлейф хороших историй, которыми можно гордится и не очень хороших, которые не хочется вспоминать. Но в этот месяц придется вспомнить все, оппонент приложит для этого все усилия. Нас ждет волна страшных откровений по Порошенко, страшных разоблачений Тимошенко.

Надо сцепить зубы, лепить Украину и как-то пережить этот месяц", - сказал эксперт.

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Кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что фракция "Батькивщины" начинает процедуру импичмента президента Петра Порошенко после расследования журналистов об обогащении его окружения на оборонной сфере. В БПП назвали заявления Тимошенко абсурдными, а она просто "сотрясает воздух, чтобы ее цитировали".