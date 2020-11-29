Всемирный заговор против Украины, фото Зеленского и ледяной коллапс в России: 5 блогов недели

 
Ексклюзивы
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Просмотров: 387
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 207
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 234
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1863
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 783
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2628
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 729
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1791
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6813
Фото
Все фото
12
4
11
4
4
Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся ее облик
Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся ее облик
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Кто не слышал, тот увидит&quot; - Кличко издал самоироничную книгу своих цитат
"Кто не слышал, тот увидит" - Кличко издал самоироничную книгу своих цитат
Командир с Нацгвардии оказался российским шпионом
Командир с Нацгвардии оказался российским шпионом
Активистка Femen обнажилась перед зданием Зеленского
Активистка Femen обнажилась перед зданием Зеленского
Видео
Все видео
В облсовете заявили, что нардеп болен Covid-19 и выгнали его
В облсовете заявили, что нардеп болен Covid-19 и выгнали его
"Слышь, ты, бл*дь" - экс-нардеп Добкин обматерил известного участника Майдана в прямом эфире
"Слышь, ты, бл*дь" - экс-нардеп Добкин обматерил известного участника Майдана в прямом эфире
Зеленский обещал - никаких тайных встреч с олигархами. Получилось наоборот
Зеленский обещал - никаких тайных встреч с олигархами. Получилось наоборот
"Готовлюсь и в дальнейшем спасать страну" - Степанов прокомментировал слухи о своей отставке
"Готовлюсь и в дальнейшем спасать страну" - Степанов прокомментировал слухи о своей отставке
Будущий госсекретарь США рассказал об украинских корнях
Будущий госсекретарь США рассказал об украинских корнях
Интервью
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Просмотров: 387
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1359
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 927
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 162
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 414
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
29 ноября 2020
1 Просмотров: 198
Підлаштувався
– Жизнь сложилась так, что пришлось перейти на русский, – говорить В'ячеслав. Два роки тому знайомий із невеликого села на ...
воскресенье, 29 ноября 2020 19:51

Всемирный заговор против Украины, фото Зеленского и ледяной коллапс в России: 5 блогов недели

  Комментировать
Всемирный заговор против Украины, фото Зеленского и ледяной коллапс в России: 5 блогов недели
Президент Владимир Зеленский сидит с родителями Александром и Риммой за столом. В гости зашел во время рабочей поездки в Кривой Рог 26 ноября. Фото: facebook.com/zelenskiy95

Gazeta.ua предлагает пять блогов, которые были самыми популярными на этой неделе.

1. Фотографии Зеленского с родителями на кухне, Тимошенко с хот-догом на заправке, Кучмы с гитарой или Ющенко с пчелами показывают, что отрыв от нормального мира еще огромен. Чем хуже ситуация в стране, тем круче джипы у элиты - это давно известно. И тем больше необходимость время от времени спускаться со своего небожительства и делать эти глупые фотографии. Печально все это, рассуждает журналист Аркадий Бабченко.

2. Александр Лукашенко обвиняет в содействии белорусским протестам американские разведывательные центры, созданные в Украине и Польше. Никаких доказательств, конечно же, не привел. Незаметно для собственных жителей Беларусь оказывается в 1930-х годах, когда массовые репрессии сталинского режима против ее граждан также объяснялись засильем американских и других разведывательных центров. Поиск врагов народа и шпионов Запада - любимый советский нарратив, и Лукашенкo охотно прибегает к нему ради сохранения власти, считает публицист Виталий Портников.

3. Второй год украинцев запугивают стремительным наступлением партии ОПЗЖ. Что, на мой взгляд, является полным бредом. Потому что украинцы никогда не выберут Медведчука президентом. На самом деле происходит очередная перегруппировка желающих во власть перед следующими выборами. Вспомните 2012 год, когда в Партию регионов просто очередь стояла – так люди хотели к власти! Теперь это место заняла ОПЗЖ. В том, что в Партии регионов не было ничего страшного, мы убедились в 2014-м. Тогда эта партия, почувствовав гнев народа, разбежалась по домам, как банда подростков-разбойников. Так же в случае чего разбежится и ОПЗЖ, убежден журналист Николай Несенюк.

4. Чтобы понять, за что в России так ненавидят Москву и почему не утихает протест в Хабаровске, надо внимательнее присмотреться к тому, что происходит в Приморском крае. С 18 по 20 ноября там выпало 143% месячной нормы осадков. Из-за ледяного дождя и сильного ветра пострадали линии электропередач, повалены деревья. Обесточены больницы. Не ходят трамваи и троллейбусы, отменены электрички. Остановлены паромы. Ледяной коллапс. Но Путин отправил более миллиарда долларов Асаду и полтора миллиарда Лукашенко, а жителям Приморского края, попавших в беду, послал только министра Чекункова, рассказывает российский журналист Игорь Яковенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российское общество стоит на грани смыслового коллапса. Они боятся сами себя

5. МВФ не дает денег и провоцирует бюджетный кризис. УЕФА присуждает техническое поражение сборной Украины в матче со Швейцарией из-за эпидемии среди игроков сборной Украины. Украинцы считают, что это интриги, заговор. А все гораздо проще. МВФ не дает транш по договору, так как Украина не выполнила его условия. А поражение присудили, потому что в сборной был бардак и куча больных. Мы сами виноваты в своих бедах. Это наши решения имеют такие последствия. И это не случайность, объясняет инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Всемирный заговор против Украины, фото Зеленского и ледяной коллапс в России: 5 блогов недели». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
ноября

Северокорейские оккупанты взорвали пассажирский самолет

Ноябрьское восстание поляков продлилось меньше года

"Богемную рапсодию" пели по 12 часов в день

Украина пообещала в ООН беречь экологию

Самое читаемое
&quot;Марш соседей&quot; - В Беларуси планируют новые протесты
"Марш соседей" - В Беларуси планируют новые протесты Просмотров: 19323
Будто совершенно голая: Кортни Кардашьян похвасталась прелестями в телесном купальнике
Будто совершенно голая: Кортни Кардашьян похвасталась прелестями в телесном купальнике
4
 Просмотров: 10233
Фантастическое перевоплощение: Оля Полякова предстала в образе Мальвины в откровенном наряде
Фантастическое перевоплощение: Оля Полякова предстала в образе Мальвины в откровенном наряде Просмотров: 8019
Гороскоп на 28-29 ноября: кого осчастливят последние выходные осени
Гороскоп на 28-29 ноября: кого осчастливят последние выходные осени
 Просмотров: 7596
Медицинский гороскоп на 29 ноября: как оставаться здоровым, когда все вокруг болеют
Медицинский гороскоп на 29 ноября: как оставаться здоровым, когда все вокруг болеют
 Просмотров: 3843
Политика
Назвали победителя выборов мэра в Черновцах
Назвали победителя выборов мэра в Черновцах Просмотров: 9
Значительных сдвигов к миру на Донбассе нет, - Кравчук
Значительных сдвигов к миру на Донбассе нет, - Кравчук 2 Просмотров: 585
Сербия и Черногория выслали своих послов
Сербия и Черногория выслали своих послов Просмотров: 774
Байден пригласил Тихановскую на встречу
Байден пригласил Тихановскую на встречу 5 Просмотров: 414
Трамп через суд хочет изменить правила переписи населения
Трамп через суд хочет изменить правила переписи населения Просмотров: 243
Больше всего комментируют
13
В Горловке мощные взрывы уничтожили живую силу и артиллерию оккупантов - журналист
8
Наши позиции в войне с РФ сейчас слабее, чем в 2014 году - ветеран
6
"Имеем то, что имеем" - Тихановская высказалась о принадлежности Крыма
5
Байден пригласил Тихановскую на встречу
2
ВСУ в 2020 году полностью выполнили задачи - главнокомандующий
Голосов: 18440
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть