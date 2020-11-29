Всемирный заговор против Украины, фото Зеленского и ледяной коллапс в России: 5 блогов недели

Президент Владимир Зеленский сидит с родителями Александром и Риммой за столом. В гости зашел во время рабочей поездки в Кривой Рог 26 ноября. Фото: facebook.com/zelenskiy95

Gazeta.ua предлагает пять блогов, которые были самыми популярными на этой неделе.

1. Фотографии Зеленского с родителями на кухне, Тимошенко с хот-догом на заправке, Кучмы с гитарой или Ющенко с пчелами показывают, что отрыв от нормального мира еще огромен. Чем хуже ситуация в стране, тем круче джипы у элиты - это давно известно. И тем больше необходимость время от времени спускаться со своего небожительства и делать эти глупые фотографии. Печально все это, рассуждает журналист Аркадий Бабченко.

2. Александр Лукашенко обвиняет в содействии белорусским протестам американские разведывательные центры, созданные в Украине и Польше. Никаких доказательств, конечно же, не привел. Незаметно для собственных жителей Беларусь оказывается в 1930-х годах, когда массовые репрессии сталинского режима против ее граждан также объяснялись засильем американских и других разведывательных центров. Поиск врагов народа и шпионов Запада - любимый советский нарратив, и Лукашенкo охотно прибегает к нему ради сохранения власти, считает публицист Виталий Портников.

3. Второй год украинцев запугивают стремительным наступлением партии ОПЗЖ. Что, на мой взгляд, является полным бредом. Потому что украинцы никогда не выберут Медведчука президентом. На самом деле происходит очередная перегруппировка желающих во власть перед следующими выборами. Вспомните 2012 год, когда в Партию регионов просто очередь стояла – так люди хотели к власти! Теперь это место заняла ОПЗЖ. В том, что в Партии регионов не было ничего страшного, мы убедились в 2014-м. Тогда эта партия, почувствовав гнев народа, разбежалась по домам, как банда подростков-разбойников. Так же в случае чего разбежится и ОПЗЖ, убежден журналист Николай Несенюк.

4. Чтобы понять, за что в России так ненавидят Москву и почему не утихает протест в Хабаровске, надо внимательнее присмотреться к тому, что происходит в Приморском крае. С 18 по 20 ноября там выпало 143% месячной нормы осадков. Из-за ледяного дождя и сильного ветра пострадали линии электропередач, повалены деревья. Обесточены больницы. Не ходят трамваи и троллейбусы, отменены электрички. Остановлены паромы. Ледяной коллапс. Но Путин отправил более миллиарда долларов Асаду и полтора миллиарда Лукашенко, а жителям Приморского края, попавших в беду, послал только министра Чекункова, рассказывает российский журналист Игорь Яковенко.

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5. МВФ не дает денег и провоцирует бюджетный кризис. УЕФА присуждает техническое поражение сборной Украины в матче со Швейцарией из-за эпидемии среди игроков сборной Украины. Украинцы считают, что это интриги, заговор. А все гораздо проще. МВФ не дает транш по договору, так как Украина не выполнила его условия. А поражение присудили, потому что в сборной был бардак и куча больных. Мы сами виноваты в своих бедах. Это наши решения имеют такие последствия. И это не случайность, объясняет инвестиционный банкир Сергей Фурса.