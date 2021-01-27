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четверг, 28 января 2021 11:01

Времени осталось мало. Украина должна готовиться к смене власти в России: самое интересное в журнале "Країна"

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"Представим, что путинская Россия вдруг станет Россией Навального. То есть к власти там придут силы, которые Запад будет воспринимать как демократические. Если Украина не осмелится деоккупировать Крым в считанные дни транзита власти, она будет вынуждена ждать "мирного решения вопроса". И как жест "доброй воли" сразу получит разоренный Донбасс. С РФ авансом снимут большинство санкций. О компенсации за убитых, искалеченных, разрушенную инфраструктуру можно забыть, - пишет публицист Лариса Волошина для журнала "Країна".

"С Крымом сложнее. Вырывать свои земли из когтей агрессора придется самим. С помощью военно-полицейской спецоперации. Готова ли будет Украина действовать решительно, несмотря на возражения Запада? Сегодня - нет. Потому что до сих пор не заложила законодательные предохранители, которые бы нивелировали любой крымский консенсус между крупными мировыми державами и представителями российской проимперской оппозиции. Времени в Украины осталось мало".

 

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Подробности читайте в журнале "Країна" №4 (557) от 28 января 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться. Подписной индекс - 37278. Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.

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Дата
28
января

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