"Возвращаемся в 2004-й" - в Раде хотят создать ВСК о фальсификации выборов мэра Харькова

11 ноября ТИК зарегистрировала Терехова мэром Харькова. Фото: city.kharkov.ua

В Верховной Раде хотят создать следственную комиссию относительно нарушений фальсификаций на выборах мэра Харькова.

Об этом сказала народная депутат от "Голос" Александра Устинова на согласительном совете в понедельник, сообщает Gazeta.ua.

"Всю страну поразило то, что происходило на выборах городского головы в Харькове. Слышали об огромных нарушениях, которые зафиксировала сеть "Опора". Грустно смотреть на то, что мы возвращаемся в 2004 год, в киваловщину. Когда наблюдатели говорят о вопиющих нарушениях, что выборы были сфальсифицированы, к сожалению, представители партии, которые я когда-то представляла, тоже к этому присоединились", - заявила Устинова.

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Депутат заявила, что будут инициировать создание ВСК.

"Надеюсь, каждая фракция и группа предоставит своих представителей. Если сейчас не остановим фальсификации, позволим, чтобы на будущее такое происходило... Когда "Опора" выходит и говорит, что протоколы были подделаны, что этот человек (Игорь Терехов. - Gazeta. ua) не мог выиграть в один тур. А мы будем на это как парламентарии закрывать глаза, то все последующие выборы будут проходить по такому же сценарию", - сказала Устинова.

11 ноября Харьковская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Игоря Терехова мэром Харькова. Наблюдатели "Опоры" сообщили о фальсификациях протоколов. Обращались в суд, но им в удовлетворении исков отказали. Также "Опора" сообщила об информационных атаках на наблюдателей. 31 октября в Харькове проходили выборы мэра. 1 ноября Терехова объявили победителем с результатом 50,66%.