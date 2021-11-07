Разногласия в протоколах на выборах мэра Харькова: суд отказал "Опоре"

"Опора" планирует идти в апелляционный суд. Фото: oporaua.org

Харьковский окружной административный суд отказал представителям Гражданской сети "Опора" в удовлетворении исков в территориальную избирательную комиссию в Новобаварском, Холодногорском и Основянском районах касательно разногласий в протоколах участковых и районных избирательных комиссий на выборах мэра Харькова.

Об этом "Опора" сообщила в воскресенье.

В Новобаварском районе на девяти участках результаты выборов отличались от указанных в протоколе ТИК.

В Холодногорском районе наблюдатели обнаружили расхождение в протоколах 30 участков.

В Основянском районе организация зафиксировала разногласия на одном участке.

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Суд констатировал, что количественные показатели кандидатов в протоколах, предоставленных "Опорой", действительно не соответствуют сведениям протокола Новобаварской районной в городе ТИК.

Суд допустил, что нарушения могли быть при подсчете голосов на уровне УИК. В то же время судья отметил, что в своем иске "Опора" оспаривает решение районной и городской ТИК.

Решение суда "Опора" планирует обжаловать в апелляционном суде.

31 октября в Харькове проходили мэрские выборы. 1 ноября председатель городской территориальной избирательной комиссии объявила Игоря Терехова победителем с результатом 50,66%. Терехов - секретарь Харьковского городского совета. После смерти Геннадия Кернеса стал и. о. городского головы. "Опора" сообщила об информационных атаках на наблюдателей.